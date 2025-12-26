شوبير يدعم لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة دعم للاعبي المنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير: “منتخب مصر في مواجهة جنوب إفريقيا اليوم الساعة 5 مساءً في بطولة كأس أمم إفريقيا.. يارب النصر لمصر”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.



موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا، اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.



وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل