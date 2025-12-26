قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. مصدر أمني يكشف سرب تفجيرات مسجد الإمام علي بن أبي طالب
توقعات العرافة العمياء لعام 2026 تثير الجدل .. ماذا سيحدث في العالم؟
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة أبراج تتوقع فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر
أخبار قسم التوك شو

أكدت روبا ياقوت خبيرة الأبراج والتاروت، أن منتخب مصر لديه مباراة قوية اليوم ضد منتخب جنوب أفريقيا، وأن المباراة سيسيطر فيها المنتخب المصري على شوط كامل.

وأضافت خبيرة الأبراج والتاروت، خلال حوارها ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المباراة ستكون إيجابية لمصر، وأن منتخب مصر سيفوز خلال المباراة.

منتخب مصر

وأشارت إلى أن التوقعات التي تخرج منها تكون صادقة بنسبة تصل إلى 90 %.

يلتقي منتخبا مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم الجمعة على ملعب أغادير المغربي، في مواجهة قوية ومبكرة لحسم صدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب حتى 18 يناير 2026، حيث يسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي وضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.

انطلاقة متشابهة وطموحات مشتركة

كأس الامم الافريقية

دخل المنتخبان البطولة بانطلاقة ناجحة في الجولة الأولى، بعدما حقق كل منهما الفوز بنتيجة 2/1. ونجح منتخب مصر في قلب تأخره أمام زيمبابوي إلى انتصار مثير، بفضل تألق عمر مرموش ومحمد صلاح، الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة، ليؤكد شخصية الفراعنة في اللحظات الحاسمة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا، اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025،  في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل

منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار

صورة ارشيفية

القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت" كبديل حضاري وآمن

لبنان

غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد