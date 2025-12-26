خبيرة أبراج تتوقع فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا اليوم

أكدت روبا ياقوت خبيرة الأبراج والتاروت، أن منتخب مصر لديه مباراة قوية اليوم ضد منتخب جنوب أفريقيا، وأن المباراة سيسيطر فيها المنتخب المصري على شوط كامل.

وأضافت خبيرة الأبراج والتاروت، خلال حوارها ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المباراة ستكون إيجابية لمصر، وأن منتخب مصر سيفوز خلال المباراة.

وأشارت إلى أن التوقعات التي تخرج منها تكون صادقة بنسبة تصل إلى 90 %.

يلتقي منتخبا مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم الجمعة على ملعب أغادير المغربي، في مواجهة قوية ومبكرة لحسم صدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب حتى 18 يناير 2026، حيث يسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي وضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.

انطلاقة متشابهة وطموحات مشتركة

دخل المنتخبان البطولة بانطلاقة ناجحة في الجولة الأولى، بعدما حقق كل منهما الفوز بنتيجة 2/1. ونجح منتخب مصر في قلب تأخره أمام زيمبابوي إلى انتصار مثير، بفضل تألق عمر مرموش ومحمد صلاح، الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة، ليؤكد شخصية الفراعنة في اللحظات الحاسمة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا، اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل