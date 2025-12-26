ناقد رياضي: دفاع منتخب مصر مطالب بالتركيز خلال مباراة جنوب إفريقيا

أكد محمد عادل الناقد الرياضي، أن مباريات منتخب مصر وجنوب إفريقيا، تكون قوية، وأن هناك مباريات كانت لها ذكريات لا تنسى، وأن الجميع ينتظر المباراة اليوم في الساعة الخامسة مساء.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن مصر وجنوب أفريقيا من أكثر المنتخبات التي تمتلك نجوم يلعبون بالدوري المحلي، فمعظم اللاعبين يعرفون بعض جيدا.

تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا

ولفت إلى أن تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا تعتبر 12 مباراة، وأن الجميع ينتظر فوز المنتخب اليوم، لأن مصر من ضمن المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة.

وأشار إلى أن المنتخب اليوم عليه مسؤولية استغلال جميع الفرص خلال المباراة، موضحًا أن المباراة الماضية للمنتخب كان بها فرص كثيرة ضائعة، فالمباراة كان بها 35 محاولة.

وأوضح أن الفرص التي جاءت للمنتخب في المباراة الأولى بالبطولة لن تعود مرة ثانية، لأن المباريات المقبلة كلها قوية.

وأشار إلى أن دفاع المنتخب المصري، مطالب بالتركيز طوال المباراة، ويجب التعامل مع جميع الهجمات بصورة صحيحة، حتى لا تحدث مشكلات مثل المباراة الأولى.