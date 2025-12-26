كأس الأمم الإفريقية.. محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا

يستعد منتخب مصر، لخوض مواجهة أمام نظيره جنوب إفريقيا في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا

ومن المتوقع ان يدفع حسام حسن بتشكيل يضم كل من:

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي

ـ فى الدفاع: محمد حمدي، محمد هاني، رامي ربيعة، وياسر إبراهيم.

ـ فى الوسط: حمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو، ومروان عطية.

ـ فى الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمود تريزيجيه.

وفاز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف على زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات.