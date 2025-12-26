قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يدعم لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا
بعد تجاوزه الـ 6 آلاف.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة
جراحة ناجحة تنقذ رضيعة عمرها 35 يومًا في المنوفية.. ماذا حدث؟
اشتباه نزيف في المخ.. ضبط ربة منزل تعدت علي مدرسة بالمنوفية
مصر تنظم قافلة سياحية كبرى ببكين وشنغهاي بالتعاون مع منظم رحلات صيني
محافظ المنوفية: ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر بشبين الكوم وتحرير 214 محضرا تموينيا
الإنتاج الحربي: تلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال بجودة عالمية وأسعار تنافسية
سوريا.. مصدر أمني يكشف سرب تفجيرات مسجد الإمام علي بن أبي طالب
توقعات العرافة العمياء لعام 2026 تثير الجدل .. ماذا سيحدث في العالم؟
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مهيب عبد الهادي ينشر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة جنوب إفريقيا

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

شارك إلاعلامي مهيب عبد الهادي جمهورة التشكيل المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا في اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا .

وكتب مهيب عبر فيسبوك :التشكيل المتوقع لمنتخب مصر
الشناوي محمد حمدي. ربيعة. ياسر إبراهيم. محمد هاني مروان عطية. حمدي فتحي. زيزو وتريزجية ومرموش وصلاح.

ويستعد منتخب مصر  لمواجهة جنوب إفريقيا في اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.


موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا، اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025،  في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل

مهيب عبد الهادي مصر جنوب إفريقيا منافسات الجولة الثانية كأس أمم إفريقيا

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

منتخب مصر

فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ارشيفية

21 طن دقيق مدعم.. حملات مكبرة على المخابز السياحية بالمحافظات

ارشيفية

ضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

