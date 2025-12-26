قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة لنهاية ديسمبر وأمطار تلطف الكريسماس
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بـ القوصية غرب في أسيوط
تاريخ المواجهات وترتيب المجموعة.. مباراة نارية بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا اليوم
تاريخ المواجهات وترتيب المجموعة.. مباراة نارية بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يأمل منتخب الوطني في تحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الثانية بالنسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية عندما يواجه نظيره الجنوب أفريقي في الخامسة مساء اليوم الجمعة على ملعب أدرار بمدينة أغادير بصافرة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيماما.

كان منتخب مصر قد استهل مشواره في مشاركته رقم 27 في البطولة بفوز هام على زيمبابوي (2 – 1) بعدما تأخر بهدف برينس دوبي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء الذي أداره الحكم السنغالي عيسى سي الإثنين الماضي وأدرك التعادل عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 64 ثم حسم الأمور بهدف القائد محمد صلاح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبنفس النتيجة قص "بافانا – بافانا" شريط افتتاح ظهوره الثاني عشر في البطولة يوم الإثنين أيضاً في مراكش ’ حيث أحرز له أوزوين أبوليس هدف السبق عند الدقيقة 21 ’ ثم استقبلت شباك رونوين ويليامز هدف التعادل عن طريق لاعب وسط "الغزلان السوداء" مانويل لويس دا سيلفا"شو" في الدقيقة 35 ’ قبل أن يؤمن لايل فوستر نقاط المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 79 من تسديدة بعيدة المدى.

منتخب مصر أصحاب المركز الرابع أفريقيا والخامس والثلاثون أفريقياً برصيد 1515.18 نقطة ’ سبق لهم التتويج باللقب 7 مرات أعوام 1957 ’ 1959 ’ 1986 ’ 1998 ’ 2006 ’ 2008 و2010 كما حققوا المركز الثاني 4 مرات أعوام 1962 و2017 و2021 ’ أمام منتخب "الأولاد" المصنف الحادي عشر أفريقياً والـ 61 عالمياً برصيد 1426.73 نقطة ’ فقد عانق اللقب مرة واحدة على أرضه عام 1996 وتأهل للنهائي في النسخة التالية مباشرة في بوركينافاسو وخسر أمام "كتيبة" المدرب الكبير محمود الجوهري.

على أرض الملعب يمتلك كلا الطرفين العديد من الأوراق القادرة على صنع الفارق وتحقيق الهدف ’ ففي تشكيلة حسام حسن المدير الفني يتواجد القائد محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وصاحب هدف الفوز في اللقاء الأول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في "البريمير ليج" أيضاً ومحرز هدف مصر الأول في البطولة ورجل مباراة زيمبابوي ’ من جانبه يمتلك البلجيكي المخضرم هوجو بروس (73 سنة) قائمة متميزة تزخر بالعديد من المواهب أبرزها على الإطلاق لايل فوستر مهاجم بيرنلي الإنجليزي وصاحب تمريرة الهدف الأول ومسجل الهدف الثاني أمام أنجولا وأفضل لاعب في المباراة.

تاريخياً سبق للمنتخبين أن التقيا 12 مرة منها 5 بشكل رسمي و7 بطابع ودي ومالت الكفة لمصلحة كبير الجنوب بـ 7 انتصارات و11 هدفاً مقابل 4 انتصارات و8 أهداف لعملاق الشمال ’ هذه المواجهات كان نصيب كأس الأمم الأفريقية منها 3 لقاءات ’ الأول خلال مرحلة المجموعات في نسخة 1996 وفازت مصر بهدف أحمد "الكاس" والثاني في نهائي النسخة التالية في بوركينافاسو 1998 وكرر منتخبنا تفوقه بثنائية أحمد حسن وطارق مصطفى ’ أما الثالث فجاء في ثمن نهائي نسخة 2019 وفاز منتخب جنوب أفريقيا بهدف ثمبينكوسي لورش.

الجدير بالذكر أن الجولة الثانية من منافسات هذه المجموعة تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم بلقاء يجمع بين زيمبابوي وأنجولا على ملعب مراكش.

