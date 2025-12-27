قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
رياضة

كسر القواعد.. منتخب مصر يوقف سلسلة إنتصارات جنوب أفريقيا بعد 27 مباراة

مباراة مصر وجنوب أفريقيا
مباراة مصر وجنوب أفريقيا
يسري غازي

تغلب منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد فى بطولة كأس أمم أفريقيا أحرزه محمد صلاح.

ويلتقي منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، نظيره منتخب أنجولا مساء بعد غد، الاثنين، فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

كسر القواعد

نجح منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، فى إيقاف سلسلة انتصارات منتخب جنوب أفريقيا بعد 27 مباراة حقق خلالها البافانا بافانا الفوز فى اللقاءات القارية والدولية. 

منافس مصر بدور الـ 16 بـ كان المغرب

ومن المقرر أن يكون الاحتمال الأقرب أن يواجه منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة.

والأقرب للصعود كأفضل مركز ثالث فى المجموعة الثالثة منتخب تنزانيا أو أوغندا، وفى المجموعة الرابعة بنين أو بوتسوانا.

كان حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني، كشف سر بكائه لـ حكم مباراة جنوب أفريقيا عقب طرد محمد هاني، نجم الفراعنة الكبار.

وقال حسام حسن، فى تصريحات صحفية: “سبب بكائي للحكم بعد طرد محمد هاني إني حسيت إننا ممكن نخسر وكل أحلام المصريين تروح وفي ناس منتظرة سقوطي”.

وأضاف حسام حسن: “أنا بقالي 4 أيام منمتش وحلم حياتي إن الناس تفرح، وسامحوني على أي تقصير ومحتاج دعوات المصريين”.

يستعد منتخب مصر الوطني، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراته المقبلة أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية. 

وتعد هذه المباراة حاسمة في مشوار منتخب مصر الوطني، سواء لحسم الصدارة أو تأكيد التفوق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتنقل شبكة قنوات “بي إن سبورت” وقناة الجزائرية الأرضية والمغربية الرياضية مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب أنجولا فى كأس أمم أفريقيا 2025 بـ المغرب.

منتخب مصر جنوب إفريقيا كأس أمم إفريقيا حسام حسن أنجولا زيمبابوي

