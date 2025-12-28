قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
اقتصاد

الاستثمار العقاري تدعو لتوسيع مشاركة المطورين في رسم مستقبل القطاع

داكر عبد اللاة
داكر عبد اللاة
ولاء عبد الكريم

رحب المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول قيام الحكومة  بمشاركة المطورين ووزارة الإسكان، تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقاري.

وأضاف أن توجه الدولة هو وضع آلية يتم فيها مراعات خبرات وقدرات المطورين، ومنع إسناد مشروعات كبيرة لمطورين غير مؤهلين، بما يحقق التوازن بين حق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق العقاري.

و أشار داكر عبد اللاه إلى ضرورة اشراك منظمات الأعمال في هذه الرؤية بشكل أكبر مثل اتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين و غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية و لا يقتصر المشاركة على مطورين بعينهم حتى يتثنى للجميع ابداء الرأي في تحقيق علاقة متوازنة بين المطورين و العملاء و الدولة تعود بالنفع على الجميع .

وأشار إلى أن توسيع مشاركة المطورين العقاريين في صياغة رؤية لتنظيم عمل سوق العقارات سيفيد بالاستفادة و الاستماع لآراء كل المطورين سواء أصحاب الشركات الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة وبذلك يستقيم بشكل أكبر أداء سوق العقارات .

وأوضح داكر عبد اللاه أنه لا بد من وضع آلية تجمع بين الدولة و المطور و المواطن في التعاقدات على البيع والشراء تحمي حقوق المواطن و المطورين أيضا في حالة ارتفاع الأسعار الخاصة بالخامات بشكل مبالغ فيه .

واقترح ضرورة وجود آلية تحكم تسعير بيع مواد البناء و هوامش الربح المختلفة سواء للمصنع أو التاجر حتى لا نجد ارتفاعا في أسعار مواد البناء غير مبرر وهذا يؤثر بالسلب على المطور ويحعله يتأخر في تنفيذ مشروعاته .

و نوه إلى أن القطاع العقاري في مصر قوي ولكن يجب إدراك عمليات تسعير بيع العقارات، خاصة لفترات طويلة في السداد تزيد عن ١٠ سنوات حالية و هذا يجعل بعض المطورين يلحأون إلى الاقتراض من البنوك و يتحملون خدمة دين و لذلك يتم تحميل خدمة الأقساط بفترات طويلة على سعر بيع الوحدة نفسها ويمكن تحديد سعر الوحدة في حالة البيع بفترة أقساط من ٣ إلى خمس سنوات وكذلك تحديد سعر الوحدة في حالة التقسيط لفترات أطول محملة بخدمة الدين.

وأوضح أن القطاع العقاري من القطاعات الهامة في مصر التي توفر فرص عمل كبيرة وتساهم في تحريك و تنشيط العديد من الصناعات مثل الحديد والأسمنت و البويات والأخشاب و غيرها كما أنه تساهم بشكل كبير في توفير العملة الدولارية من خلال تصدير العقار ولذلك يحب مساندتها و دعمها حكوميا بما يحافظ عليها.

التطوير العقارى الاستثمار العقارى العقارات

