الشربيني يختتم جولته بتفقد مشروعات رفع كفاءة الطرق والإسكان الأخضر بمدينة بدر

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والإسكان الأخضر بمدينة بدر، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.



وتابع وزير الاسكان ومرافقوه، سير الأعمال بمدخل مدينة بدر وطريق سعد زغلول، وطريق المشير أحمد إسماعيل، موجهاً بالاهتمام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق، وأعمال المسطحات الخضراء والزراعات ورفع المخلفات والاهتمام بأعمال الإنارة بالطرق، ومراجعة أعمال شبكات الري والانتهاء من أعمال الطرق الجاري تنفيذها، بجانب مراجعة موقف الأراضي والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة بدر، والذي يتكون من ١١٢ عمارة بإجمالي عدد ٢٦٨٨ وحدة سكنية تحت التنفيذ، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في شهر يونيو ٢٠٢٥ ويقع المشروع في الجزء الفاصل بين الحي السادس والسابع بالمدينة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وأهمية المتابعة الدورية لنسب الإنجاز بالمشروعات، والتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان الالتزام بالمواصفات المقررة بمشروعات الإسكان الأخضر.