قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الشربيني يختتم جولته بتفقد مشروعات رفع كفاءة الطرق والإسكان الأخضر بمدينة بدر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والإسكان الأخضر بمدينة بدر،  يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.
 

وتابع وزير الاسكان ومرافقوه، سير الأعمال بمدخل مدينة بدر وطريق سعد زغلول، وطريق المشير أحمد إسماعيل، موجهاً بالاهتمام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق، وأعمال المسطحات الخضراء والزراعات ورفع المخلفات والاهتمام بأعمال الإنارة بالطرق، ومراجعة أعمال شبكات الري والانتهاء من أعمال الطرق الجاري تنفيذها، بجانب مراجعة موقف الأراضي والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة.
كما تابع المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة بدر، والذي يتكون من ١١٢ عمارة بإجمالي عدد ٢٦٨٨ وحدة سكنية تحت التنفيذ، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في شهر يونيو ٢٠٢٥  ويقع المشروع في الجزء الفاصل بين الحي السادس والسابع بالمدينة.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وأهمية المتابعة الدورية لنسب الإنجاز بالمشروعات، والتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان الالتزام بالمواصفات المقررة بمشروعات الإسكان الأخضر.

الاسكان المجتمعات العمرانية الطرق الإسكان الأخضر بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد