قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الحصول على شقة أو قطعة أرض من صندوق الإسكان الإجتماعي وبنظام التمويل العقاري ، حيث اتجهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة الأخيرة إلى دعم التمويل العقاري لمشروعات الهيئة بالمدن الجديدة، وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

قسط على 20 سنة

وعقدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤخرا بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد وشركة الأولى للتمويل العقارى، بشأن تخصيص الأراضى والوحدات السكنية للفئات ذات الدخل المرتفع بنظام التمويل العقارى وعلى أقساط تصل لمدة 20 سنة.

شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات الحصول على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري

وتتضمن خطوات الاستفادة من التمويل العقاري لوحدات الإسكان ما يلي:

1- يقتصر التمويل العقاري على الوحدات السكنية المتميزة ضمن مشروعات مثل «ظلال» و«ديارنا» و«جنة».

2- يشمل التمويل أيضًا الأراضي السكنية بمختلف أنواعها.

3- يبدأ التقديم على نظام التمويل العقاري بعد إتمام إجراءات التخصيص، حيث يتوجه العميل إلى البنك لإبداء رغبته في السداد بنظام التمويل العقاري.

4- يتم سداد مقدم بنسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة أو قطعة الأرض، مع تقسيط باقي المبلغ.

5- تصل فترة السداد إلى 20 عامًا، وتحدد مدة التقسيط وفقًا لعمر المتقدم، بحيث تقل المدة كلما زاد العمر.

6- تتولى جهات التمويل تنفيذ النظام، وتشمل بنك المصرف المتحد وشركة الأولى للتمويل العقاري.

شقة بالتمويل العقاري

الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري

تختلف الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري على حسب كل بنوك بشكل بسيط بالإضافة إلى مهنة كل شخص، لكن هناك بعض المستندات الثابتة في معظم البنوك مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة الدخل، وإليكم بعض الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري وفقا لبنك مصر كالتالي:

ـ تقديم بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.

ـ مستند إثبات الدخل الشهري يوضح بها مفردات المرتب مختومة من جهة العمل.

ـ إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

ـ كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر على الأقل.

ـ العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص: شهادة دخل حديثة معتمدة ـ أو 3 شرائط راتب حديثة - كشف حساب بنكي يوضح تحويل الراتب.

ـ أصحاب المهن الحرة: كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر- شهادة من الضرائب توضح وعاء الدخل، صورة من البطاقة الضريبية أو مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أو الصناعي.

ـ أصحاب المعاشات: برنت تأمينات لصاحب المعاش وبرنت مستفيدين موضح نصيب الفرد.

حجز شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء فتح باب التقديم على الطرح الجديد من شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «سكن لكل المصريين 8»، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي 25 ديسمبر 2025

شروط حجز شقق «سكن لكل المصريين 8»

وحددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للتقدم، أبرزها:

الالتزام بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني

ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20 ألف جنيه (بحد أقصى 240 ألف جنيه سنويًا)

ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 25 ألف جنيه (بحد أقصى 300 ألف جنيه سنويًا)

استيفاء جميع ضوابط الدخل المحددة بالمبادرة

سداد مقدم جدية الحجز في الموعد المقرر

مقدم الحجز وقواعد السداد

وأعلنت الوزارة أن مقدم جدية الحجز لشقق «سكن لكل المصريين 8» يبلغ نحو 100 ألف جنيه، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وسداد الأقساط وفقًا لقواعد التمويل العقاري المعتمدة من الجهات المختصة.