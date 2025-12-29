قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري

شقق الإسكان بالتمويل العقاري
شقق الإسكان بالتمويل العقاري
رشا عوني

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الحصول على شقة أو قطعة أرض من صندوق الإسكان الإجتماعي وبنظام التمويل العقاري ، حيث اتجهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة الأخيرة إلى دعم التمويل العقاري لمشروعات الهيئة بالمدن الجديدة، وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة. 

قسط على 20 سنة

وعقدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤخرا بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد وشركة الأولى للتمويل العقارى، بشأن تخصيص الأراضى والوحدات السكنية للفئات ذات الدخل المرتفع بنظام التمويل العقارى وعلى أقساط تصل لمدة 20 سنة.

 

شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات الحصول على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري 

وتتضمن خطوات الاستفادة من التمويل العقاري لوحدات الإسكان ما يلي:

1- يقتصر التمويل العقاري على الوحدات السكنية المتميزة ضمن مشروعات مثل «ظلال» و«ديارنا» و«جنة».

2- يشمل التمويل أيضًا الأراضي السكنية بمختلف أنواعها.

3- يبدأ التقديم على نظام التمويل العقاري بعد إتمام إجراءات التخصيص، حيث يتوجه العميل إلى البنك لإبداء رغبته في السداد بنظام التمويل العقاري.

4- يتم سداد مقدم بنسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة أو قطعة الأرض، مع تقسيط باقي المبلغ.

5- تصل فترة السداد إلى 20 عامًا، وتحدد مدة التقسيط وفقًا لعمر المتقدم، بحيث تقل المدة كلما زاد العمر.

6- تتولى جهات التمويل تنفيذ النظام، وتشمل بنك المصرف المتحد وشركة الأولى للتمويل العقاري.

شقة بالتمويل العقاري 

الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري

تختلف الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري على حسب كل بنوك بشكل بسيط بالإضافة إلى مهنة كل شخص، لكن هناك بعض المستندات الثابتة في معظم البنوك مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة الدخل، وإليكم بعض الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري وفقا لبنك مصر كالتالي:

ـ تقديم بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.

ـ مستند إثبات الدخل الشهري يوضح بها مفردات المرتب مختومة من جهة العمل.

ـ إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

ـ كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر على الأقل.

ـ العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص: شهادة دخل حديثة معتمدة ـ أو 3 شرائط راتب حديثة - كشف حساب بنكي يوضح تحويل الراتب.

ـ أصحاب المهن الحرة: كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر- شهادة من الضرائب توضح وعاء الدخل، صورة من البطاقة الضريبية أو مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أو الصناعي.

ـ أصحاب المعاشات: برنت تأمينات لصاحب المعاش وبرنت مستفيدين موضح نصيب الفرد.

حجز شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري 

حجز شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري 

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء فتح باب التقديم على الطرح الجديد من شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «سكن لكل المصريين 8»، اعتبارًا من يوم  الخميس الماضي 25 ديسمبر 2025

شروط حجز شقق «سكن لكل المصريين 8»

وحددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للتقدم، أبرزها:

  • الالتزام بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
  • أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني
  • ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20 ألف جنيه (بحد أقصى 240 ألف جنيه سنويًا)
  • ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 25 ألف جنيه (بحد أقصى 300 ألف جنيه سنويًا)
  • استيفاء جميع ضوابط الدخل المحددة بالمبادرة
  • سداد مقدم جدية الحجز في الموعد المقرر

مقدم الحجز وقواعد السداد

وأعلنت الوزارة أن مقدم جدية الحجز لشقق «سكن لكل المصريين 8» يبلغ نحو 100 ألف جنيه، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وسداد الأقساط وفقًا لقواعد التمويل العقاري المعتمدة من الجهات المختصة.

شقق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري خطوات التمويل العقاري شروط التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الراهبات

مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية

محمد الاتربى

ما لا تعرفه عن لجنة «الألكو»..تفاصيل

طلاب الجامعات

تستمر أسبوعين.. موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي وانطلاق الترم الثاني بالجامعات

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد