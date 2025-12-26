شروط التقديم.. تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري

يهتم الكثير من الراغبين بالاطلاع على الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري، للحصول على وحدة سكنية، من خلال الاستفادة من مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث تساعد على هذه المبادرات على تقديم التسهيلات للأفراد من خلال دفع مقدمات مناسبة وفقا للنظام المطبق على الأفراد سواء من خلال مبادرات 8% و12%، ونظرا للبحث المتزايد من قبل الجماهير الراغبة في متابعة كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم على شقق التمويل العقاري، نستعرض الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري، وخطوات وشروط التقديم.

مبادرات التمويل العقاري

تعد مبادرات التمويل العقاري من البرامج الحكومية التي تقدم العديد من التسهيلات للأفراد؛ من أجل دعم الأفراد في الحصول على وحدة سكنية بتسهيلات مالية مميزة، والتي تختلف بين البنوك بشكل بسيط.

وتمتاز هذه المبادرات بإتاحة فترات سداد طويلة، حيث ارتفعت أسعار الفائدة إلى 8%-12%، فيما تم تثبيت أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أرقام 1-2-3.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري

تختلف الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري على حسب كل بنوك بشكل بسيط بالإضافة إلى مهنة كل شخص، لكن هناك بعض المستندات الثابتة في معظم البنوك مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة الدخل، وإليكم بعض الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري وفقا لبنك مصر كالتالي:

ـ تقديم بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.

ـ مستند إثبات الدخل الشهري يوضح بها مفردات المرتب مختومة من جهة العمل.

ـ إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

ـ كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر على الأقل.

ـ العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص: شهادة دخل حديثة معتمدة ـ أو 3 شرائط راتب حديثة - كشف حساب بنكي يوضح تحويل الراتب.

ـ أصحاب المهن الحرة: كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر- شهادة من الضرائب توضح وعاء الدخل، صورة من البطاقة الضريبية أو مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أو الصناعي.

ـ أصحاب المعاشات: برنت تأمينات لصاحب المعاش وبرنت مستفيدين موضح نصيب الفرد.

شروط شقق التمويل العقاري

كشف بنك مصر، عن شروط شقق التمويل العقاري عبر الموقع الرسمي، حيث يتم تقديم أوراقها لإدارة التمويل العقاري، وإليكم شروط شقق التمويل العقاري كالتالي:

ـ أن تكون الوحدة السكنية مقدمة بغرض السكن الدائم وليس السياحي أو الموسمي.

ـ أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب.

ـ أن تكون الوحدة قائمة مرخصة وليس عليها أي مخالفات.

ـ لا يوجد حد أقصى لمساحة الوحدة السكنية.

خطوات التقديم في شقق التمويل العقاري

تتعدد خطوات التقديم في شقق التمويل العقاري، ومنها:

ـ تجهيز الأوراق المطلوبة الخاصة بالتقديم في شقق التمويل العقاري.

ـ يقوم الفرد بالتوجه إلى إدارة التمويل العقارية في أحد البنوك الذي ترغب في الحصول عليه.

ـ يتم تحديد نسبة التمويل الخاصة من قبل البنك بعد دراسة الأوراق المطلوبة بنسبة 10-20%.

ـ يتم دراسة الوحدة المقدمة للموافقة بشكل كامل على تقديم التمويل العقاري.