دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء
الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بعد إعلان جديد لشقق الإسكان| خبير تنمية محلية: الدولة تكثف جهودها لاستمرار المشروعات السكنية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 24-12-2025
تحقيقات وملفات

بعد إعلان جديد لشقق الإسكان| خبير تنمية محلية: الدولة تكثف جهودها لاستمرار المشروعات السكنية

إعلان جديد لشقق الإسكان
إعلان جديد لشقق الإسكان
ياسمين القصاص

أعلنت وزارة الإسكان فتح باب التقديم غدا،  الموافق الخميس 25 ديسمبر، على الطرح الجديد لشقق التمويل العقاري لـ متوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "سكن لكل المصريين 8"، بنظام تقسيط يصل إلى 20 عاما، بهدف تخفيف الأعباء السكنية وتوفير وحدات مناسبة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضمان استمرار المشروعات السكنية، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي، باعتبارها أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعمل الحكومة على تنفيذ خطط متكاملة لإنشاء وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل، مع توفير خدمات أساسية وبنية تحتية متكاملة، مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب المدارس والمراكز الصحية. 

وتابع: "كما تحرص الدولة على توزيع هذه المشروعات السكنية على مختلف المحافظات للحد من التكدس السكاني وتحقيق التنمية المتوازنة".

وأشار حسان، إلى أنه في إطار الاهتمام بمتوسطي الدخل، توسعت الدولة في تنفيذ مشروعات سكنية تلبي احتياجات هذه الفئة من حيث المساحة والتصميم وجودة البناء، مع إتاحة أنظمة سداد ميسرة وفترات تقسيط طويلة. 

وأكمل: "تسهم هذه الجهود في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتنشيط قطاع التشييد والبناء بما يوفر فرص عمل جديدة". 

واختتم: "ويعكس استمرار هذه المشروعات حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز حق المواطن في السكن الآمن والمناسب".

والجدير بالذكر، أن تؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام الدولة بتوفير سكن ملائم وآمن لمختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وسوف يتم فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين 8 رسميا سيبدأ اعتبارا من يوم 25 ديسمبر 2025 الجاري، على أن يتم التقديم بنظام أسبقية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفقا للضوابط والشروط المعلنة.

الاسكان وزارة الاسكان الاسكان الاجتماعي متوسطي الدخل الشقق السكنية مدن الجيل الرابع

