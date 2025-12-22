قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات

مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي
مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي
قسم التوك شو

أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة تقديم المستأجرين على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة إسكان بديل من المقرر انتهاء التقديم فيها في 13 يناير، وهي مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، لكنها أكدت أنه قد يتم مد المهلة حال إذا ارتؤي الحاجة لذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى، رغم حرص الصندوق على المضي قدما في ذلك للإسراع في الحصول على الإحصاءات اللازمة الخاصة بالأماكن والوحدات، حتى يتم الشروع في تخطيط بناء الوحدات.وأماكنها "


وكشفت «عبد الحميد» خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أنه بعد مرور حوالي شهرين على فتح التقديم، تجاوز عدد المسجلين 50 ألف شخص بقليل حتى الآن، قائلة: "فيه ناس بتحاول تدخل تعمل استمارات للتسجيل لكن لا يزال لديهم استكمالات مطلوب منهم تجهيزها، وبلغ عدد تلك المحاولات نحو 140 ألف محاولة استكمال الطلب ورفع الاستكمالات".

نتوقع زيادة الاقبال في الفترة المقبلة


وتوقعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن يزيد الإقبال خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هناك خط "كول سنتر" مخصصا للإجابة على الاستفسارات، وكشفت أنه في الفترة القادمة سيتم من خلال مكاتب البريد مساعدة الراغبين في عمل استمارة ممن لم يستطيعوا الاعتماد على الاستمارة الإلكترونية، قائلة: "من خلال مكاتب البريد الفترة القادمة سنفتح تعاون بحيث يتم عبر أي مكتب بريد عمل استمارة طلب من الناس اللي ما قدرتش تعمل استمارة إلكترونية، وده للناس اللي مش عارفة تتعامل مع الإنترنت، في مقابل رمزي".

99% من إجمالي 50 ألف مسجل طلبوا سكنا بديلا


وشددت على أن 99% من إجمالي خمسين ألف مسجل على المنصة، وهي الغالبية العظمى، يطلبون بديلا لوحدة سكنية، بينما هناك 700 شخص فقط تقدموا بطلب بديل لوحدة تجارية أو إدارية.

الإسكان الايجار القديم سكنًا بديلًا المنصة الإلكترونية الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

سرقة الكهرباء

تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح

ترشيحاتنا

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد