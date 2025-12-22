الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات

أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة تقديم المستأجرين على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة إسكان بديل من المقرر انتهاء التقديم فيها في 13 يناير، وهي مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، لكنها أكدت أنه قد يتم مد المهلة حال إذا ارتؤي الحاجة لذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى، رغم حرص الصندوق على المضي قدما في ذلك للإسراع في الحصول على الإحصاءات اللازمة الخاصة بالأماكن والوحدات، حتى يتم الشروع في تخطيط بناء الوحدات.وأماكنها "



وكشفت «عبد الحميد» خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أنه بعد مرور حوالي شهرين على فتح التقديم، تجاوز عدد المسجلين 50 ألف شخص بقليل حتى الآن، قائلة: "فيه ناس بتحاول تدخل تعمل استمارات للتسجيل لكن لا يزال لديهم استكمالات مطلوب منهم تجهيزها، وبلغ عدد تلك المحاولات نحو 140 ألف محاولة استكمال الطلب ورفع الاستكمالات".

نتوقع زيادة الاقبال في الفترة المقبلة



وتوقعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن يزيد الإقبال خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هناك خط "كول سنتر" مخصصا للإجابة على الاستفسارات، وكشفت أنه في الفترة القادمة سيتم من خلال مكاتب البريد مساعدة الراغبين في عمل استمارة ممن لم يستطيعوا الاعتماد على الاستمارة الإلكترونية، قائلة: "من خلال مكاتب البريد الفترة القادمة سنفتح تعاون بحيث يتم عبر أي مكتب بريد عمل استمارة طلب من الناس اللي ما قدرتش تعمل استمارة إلكترونية، وده للناس اللي مش عارفة تتعامل مع الإنترنت، في مقابل رمزي".

99% من إجمالي 50 ألف مسجل طلبوا سكنا بديلا



وشددت على أن 99% من إجمالي خمسين ألف مسجل على المنصة، وهي الغالبية العظمى، يطلبون بديلا لوحدة سكنية، بينما هناك 700 شخص فقط تقدموا بطلب بديل لوحدة تجارية أو إدارية.