اقتصاد

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة العاشر من رمضان

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

 أجرى المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، زيارة ميدانية إلى مدينة العاشر من رمضان.

وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والخدمات الحيوية، والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع.


وكان في استقباله المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، حيث رافقه خلال الجولة، إلى جانب  نواب رئيس الجهاز، والمعاونين، ومديري الإدارات المعنية، في إطار التنسيق الكامل بين قطاعات الجهاز المختلفة.

وشملت الزيارة تفقد وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بحي النرجس بالمرحلتين الخامسة والسادسة، حيث تضم المرحلة الخامسة ٢٩٨ عمارة بإجمالي ٦٩٩٤ وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، وبلغت نسبة الإنجاز بها نحو ٩٧٪.

كما تضم المرحلة السادسة ٢٤٠ عمارة بإجمالي ٥٦٥٠ وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، وبنسبة إنجاز بلغت ٦٨٪.

كما تابع نائب رئيس الهيئة مشروعات الخدمات بالموقعين، والتي تشمل مدارس، وحضانات، وأسواقًا تجارية، ومراكز طبية، مؤكدًا أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ، وربط تسليم الوحدات السكنية بجاهزية الخدمات لتحقيق جودة حياة متكاملة للمواطنين.

وخلال الجولة، شدد المهندس عمار مندور على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام والزراعة، بما يعكس المظهر الحضاري للمشروع ويحقق بيئة سكنية متكاملة تليق بالمستفيدين.

كما شملت الجولة تفقد مشروع الإسكان المتوسط “ديارنا” بالمجاورة ٥٢، والذي يضم ٢٠ عمارة بإجمالي ٥٢٠ وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من ١١٠ إلى ١٣١ مترًا مربعًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع نحو ٥١٪، وتم استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بالموقع.

واختُتمت الزيارة بتفقد منطقة امتداد الموقف الإقليمي الجديد، لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف بعد بدء تشغيل سيارات النقل الداخلي من خلاله، حيث وجّه نائب رئيس الهيئة بضرورة توفير مقاعد انتظار مناسبة للمواطنين، بما يضمن سهولة الحركة داخل الموقف وراحة الركاب وانتظام منظومة النقل الداخلي.

