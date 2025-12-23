لتعزيز الخدمات ورفع كفاءة المرافق..جولة ميدانية بحي الزهور في حدائق العاصمة

أجري المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة جولة تفقدية بمنطقة عمارات ال (٧٥) م٢ بعدد (٧٠) عمارة بالمرحلة الرابعة بحي الزهور ضمن الإعلان العاشر بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل.

تركزت أعمال المتابعة الميدانية لرئيس الجهاز على عدة محاور استراتيجية تُشكل عصب الخدمات اليومية للمواطنين، حيث تم فحص دقيق لسير العمل بخطة التطوير الشاملة والتي تتضمن رفع كفاءة المسطحات الخضراء ومتابعة أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة.

وخلال جولته شدد رئيس الجهاز على مراجعة كفاءة أعمدة وشبكات الإنارة العامة، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة المخلفات والردش، وزراعة الأشجار بما يعزز الطابع الجمالي للمنطقة، موجها بالحفاظ على نظافة المسطحات بشكل دوري، والاهتمام بنظافة الشوارع الداخلية، مؤكدًا أن أعمال الزراعة والتجميل والنظافة تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري اللائق بالمدينة، إلى جانب استكمال أعمال الإنترلوك.

وأكد المهندس أحمد العربي، خلال الجولة أن هذه المتابعات الميدانية المتكررة ليست للعرض، بل للعمل، وأشار إلى أن الجهاز يعمل كفريق واحد متناغم، تحت مظلة التوجيه الوزاري المباشر، بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لأداء الشركات المنفذة لأعمال النظافة والزراعة والصيانة، لضمان بيئة نظيفة وآمنة ومظهر حضاري يليق بسكان ومدينة حدائق العاصمة .