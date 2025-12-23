قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
لتعزيز الخدمات ورفع كفاءة المرافق..جولة ميدانية بحي الزهور في حدائق العاصمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

أجري المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة جولة تفقدية بمنطقة عمارات ال (٧٥) م٢ بعدد (٧٠) عمارة بالمرحلة الرابعة بحي الزهور ضمن الإعلان العاشر بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل.

تركزت أعمال المتابعة الميدانية لرئيس الجهاز على عدة محاور استراتيجية تُشكل عصب الخدمات اليومية للمواطنين، حيث تم فحص دقيق لسير العمل بخطة التطوير الشاملة والتي تتضمن رفع كفاءة المسطحات الخضراء ومتابعة أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة.

وخلال جولته شدد رئيس الجهاز على مراجعة كفاءة أعمدة وشبكات الإنارة العامة، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة المخلفات والردش، وزراعة الأشجار بما يعزز الطابع الجمالي للمنطقة، موجها بالحفاظ على نظافة المسطحات بشكل دوري، والاهتمام بنظافة الشوارع الداخلية، مؤكدًا أن أعمال الزراعة والتجميل والنظافة تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري اللائق بالمدينة، إلى جانب استكمال أعمال الإنترلوك.

وأكد المهندس أحمد العربي، خلال الجولة أن هذه المتابعات الميدانية المتكررة ليست للعرض، بل للعمل، وأشار إلى أن الجهاز يعمل كفريق واحد متناغم، تحت مظلة التوجيه الوزاري المباشر، بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لأداء الشركات المنفذة لأعمال النظافة والزراعة والصيانة، لضمان بيئة نظيفة وآمنة ومظهر حضاري يليق بسكان ومدينة حدائق العاصمة .

حدائق العاصمة منطقة عمارات ال ٧٥ حي الزهور الإعلان العاشر سكن لكل المصريين محدودي الدخل

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

