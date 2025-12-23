عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعًا قياسيًا، لتقترب من مستوى 4500 دولار للأوقية، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

وجاء هذا الصعود في ظل تنامي توجه المستثمرين نحو الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وترقب تطورات المشهدين السياسي والاقتصادي.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال تنفيذ عدة تخفيضات للفائدة خلال 2026، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم ونمو سوق العمل.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 25-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4456 دولارا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5091 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5940 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6789 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.520 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.