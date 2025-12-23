قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يواصل تحقق أرقام قياسية.. وهذه قيمة عيار 21

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب  في تعاملات اليوم، الثلاثاء، صعودا قياسيا، مقتربًا من مستوى 4500 دولار للأوقية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والغموض الاقتصادي، ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 25-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4467 دولارا.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5104 جنيهات للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5955 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6806 جنيهات.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.640 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.

ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.


 

