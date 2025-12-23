قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني

بيتك في مصر
بيتك في مصر
آية الجارحي

أعلنت مبادرة «بيتك في مصر» عن إغلاق الموقع الإلكتروني بشكل مؤقت، اليوم، لإجراء عدد من التحديثات الفنية.

موعد اغلاق الموقع 

وذلك اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً ولمدة تتراوح بين 4 و6 ساعات.
وأوضحت المبادرة أنه تقرر مد فترة اختيار البديل وسداد المبالغ المستحقة حتى يوم 29 ديسمبر 2025، وذلك لكافة المشروعات المطروحة، في إطار إتاحة الفرصة أمام المتقدمين لاستكمال إجراءاتهم بسهولة.


وأكدت «بيتك في مصر» أن فترة اختيار الوحدات تنتهي رسميًا في 25 ديسمبر 2025، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المقررة .

وفي سياق اخر، يستمر فتح تلقي التظلمات تشمل عددًا من الحالات المحددة ضمن الوحدات المطروحة ضمن مبادرة «بيتك في مصر» .

وكانت قد أعلنت مبادرة «بيتك في مصر» فتح باب تلقي التظلمات منذ الاربعاء الماضي 17 ديسمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، الساعة الثانية عشرة ظهرًا

وأوضحت المبادرة أن التظلمات تشمل عددًا من الحالات المحددة، من بينها طلبات الحجز المرفوضة بالطرحين الأول والثاني من المرحلة الثانية، وكذلك حالات عدم استكمال إجراءات رفع المستندات على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الطلبات التي تم إغلاقها لعدم السداد بعد اختيار الوحدة في الطروحات السابقة التابعة للمرحلة الثانية، وذلك لإتاحة فرصة حجز وحدة أخرى مع تطبيق أحكام كراسة الشروط المعمول بها.

بيتك في مصر حجز الوحدات السكنية كراسة الشروط الموقع الالكتروني المصريين في الخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

المفتي: تمكين الشباب فكريا وأخلاقيا ضرورة وطنية

أمين (البحوث الإسلاميَّة) يلتقي أجواد المصالحات الأهليَّة بإسنا

الجندي: الإمام الطيب يشعر بآلام أهل الصعيد.. واقتلاع الثأر واجب دِيني ووطني

د/ سلامة داود رئيس الجامعة

جامعة الأزهر 2025 ..تواصل ريادتها في التصنيفات الدولية ضمن أفضل الجامعات عالميا

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد