إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني

أعلنت مبادرة «بيتك في مصر» عن إغلاق الموقع الإلكتروني بشكل مؤقت، اليوم، لإجراء عدد من التحديثات الفنية.

موعد اغلاق الموقع

وذلك اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً ولمدة تتراوح بين 4 و6 ساعات.

وأوضحت المبادرة أنه تقرر مد فترة اختيار البديل وسداد المبالغ المستحقة حتى يوم 29 ديسمبر 2025، وذلك لكافة المشروعات المطروحة، في إطار إتاحة الفرصة أمام المتقدمين لاستكمال إجراءاتهم بسهولة.



وأكدت «بيتك في مصر» أن فترة اختيار الوحدات تنتهي رسميًا في 25 ديسمبر 2025، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المقررة .

وفي سياق اخر، يستمر فتح تلقي التظلمات تشمل عددًا من الحالات المحددة ضمن الوحدات المطروحة ضمن مبادرة «بيتك في مصر» .

وكانت قد أعلنت مبادرة «بيتك في مصر» فتح باب تلقي التظلمات منذ الاربعاء الماضي 17 ديسمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، الساعة الثانية عشرة ظهرًا

وأوضحت المبادرة أن التظلمات تشمل عددًا من الحالات المحددة، من بينها طلبات الحجز المرفوضة بالطرحين الأول والثاني من المرحلة الثانية، وكذلك حالات عدم استكمال إجراءات رفع المستندات على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الطلبات التي تم إغلاقها لعدم السداد بعد اختيار الوحدة في الطروحات السابقة التابعة للمرحلة الثانية، وذلك لإتاحة فرصة حجز وحدة أخرى مع تطبيق أحكام كراسة الشروط المعمول بها.