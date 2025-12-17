لحالات محددة.. بدء تلقي طلبات التظلم في «بيتك في مصر»

يتم اليوم، الأربعاء 17 ديسمبر، فتح باب تلقي التظلمات في المرحلة الأولى والثانية من طرح مبادرة «بيتك في مصر».

وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحًا، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

طلبات الحجز المرفوضة

وأوضحت المبادرة أن التظلمات تشمل عددًا من الحالات المحددة، من بينها طلبات الحجز المرفوضة بالطرحين الأول والثاني من المرحلة الثانية، وكذلك حالات عدم استكمال إجراءات رفع المستندات على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الطلبات التي تم إغلاقها لعدم السداد بعد اختيار الوحدة في الطروحات السابقة التابعة للمرحلة الثانية، وذلك لإتاحة فرصة حجز وحدة أخرى مع تطبيق أحكام كراسة الشروط المعمول بها.

ودعت المبادرة المواطنين المعنيين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، واستيفاء الإجراءات المطلوبة عبر الموقع الرسمي، لضمان دراسة التظلمات المقدمة في الإطار الزمني المعلن.

وأكدت «بيتك في مصر» أنه لن يتم قبول أي تحويلات جديدة خلال فترة التظلمات، مع التشديد على أن أحكام كراسة الشروط المعلنة تسري بالكامل، ويُعد هذا التنويه جزءًا لا يتجزأ منها.