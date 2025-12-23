جهاز مدينة بدر يعيد الانضباط للشارع بحملة إشغالات بالتنسيق مع شرطة التعمير ..صور

قامت إدارة التنمية و الأحياء بمدينة بدر بقيادة المهندس حسام فكرى و خالد عبدالغنى و إدارة الأمن بقيادة يا سر عبدالله و محمد الزهرى.

وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور والرائد خالد محمود شرطة المرافق بشن حملة إشغالات على الحي الأول – المجاورة الأولى (الزلزال) استهدفت إزالة كافة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام.



وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات متنوعة من أمام المحال والمناطق السكنية وضبط عدد من المخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين مشيرًا إلى أن الجهاز لن يسمح بأي مظاهر عشوائية وأن الحملات ستستمر يوميًا بجميع أحياء المدينة.



كما صرح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية أن إدارة الأحياء والأمن تعملان ليلًا ونهارًا لإزالة أي تعدٍ على حرم الطريق تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجهاز بالحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.