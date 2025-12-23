قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
اقتصاد

جهاز مدينة بدر يعيد الانضباط للشارع بحملة إشغالات بالتنسيق مع شرطة التعمير ..صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
آية الجارحي

قامت إدارة التنمية و الأحياء بمدينة بدر  بقيادة المهندس حسام فكرى و  خالد عبدالغنى و إدارة الأمن بقيادة  يا سر عبدالله و   محمد الزهرى.

وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور والرائد خالد محمود شرطة المرافق بشن حملة إشغالات على الحي الأول – المجاورة الأولى (الزلزال) استهدفت إزالة كافة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام.


وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات متنوعة من أمام المحال والمناطق السكنية وضبط عدد من المخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأكد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين مشيرًا إلى أن الجهاز لن يسمح بأي مظاهر عشوائية وأن الحملات ستستمر يوميًا بجميع أحياء المدينة.


كما صرح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية أن إدارة الأحياء والأمن تعملان ليلًا ونهارًا لإزالة أي تعدٍ على حرم الطريق تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجهاز بالحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

