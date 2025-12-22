رئيس جهاز بدر يتفقد أعمال تركيب الإنترلوك بشارع السنترال

قام المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال تركيب الإنترلوك بشارع السنترال، في تحرّك يؤكد عدم التهاون مع أي تقصير أو تأخير في معدلات التنفيذ.

وخلال الجولة أصدر المهندس السيد أمين رئيس الجهاز، توجيهات صارمة بسرعة الانتهاء من الأعمال مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، مشددًا على أن شارع السنترال يُعد من الشرايين الحيوية بالمدينة ولا مجال لقبول أعمال دون المستوى.

وأكد أنه لن يسمح بتنفيذ أعمال شكلية أو غير مطابقة للمواصفات وجودة التنفيذ خط أحمر ، وأي تقاعس سيُقابل بإجراءات فورية وحاسمة.

من جانبه، أوضح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق، أن أعمال الإنترلوك تتم وفق خطة مدروسة وبإشراف هندسي كامل مع مراعاة عوامل الأمان وتيسير الحركة المرورية، مؤكدًا: نلتزم بجداول زمنية مضغوطة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت دون الإخلال بالجودة مع المتابعة اليومية لكافة مراحل التنفيذ.

وأشار نائب رئيس الجهاز ، إلى أن المرحلة الحالية تتضمن رفع كفاءة طبقات الأساس ، ومعالجة أي ملاحظات فنية قبل الاستلام لضمان استدامة الطريق وتحمل الكثافات المرورية.

في سياق متصل، اكد المهندس السيد أمين جهاز تنمية مدينة بدر، على استمرار الجولات المفاجئة والمتابعة الميدانية الصارمة لكافة مشروعات البنية التحتية، في رسالة واضحة بأن العمل لا يتوقف والرقابة مستمرة حتى خروج المشروعات بأعلى مستوى يليق بسكان المدينة.