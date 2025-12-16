حملة مكبرة تعيد الانضباط بالحى الأول في مدينة بدر وتزيل الإشغالات | صور

وجهه جهاز تنمية مدينة بدر ضربة حاسمة استهدفت الحى الأول المجاورة الثانية خلف مول الشبراوى في إطار فرض الانضباط الكامل واستعادة هيبة الدولة ومنع أي مظهر من مظاهر الفوضى أو التعدي على الطريق العام.

حيث انطلقت الحملة بتوجيهات مباشرة وتحت متابعة من المهندس السيد أمين رئيس الجهاز بمشاركة ادارة التنمية بقيادة المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهز للتنمية و المهندس حسام فكرى و خالد عبدالغنى ادارة الامن بقيادة ياسر عبدالله و محمد الزهرى بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور.

أسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة دون استثناء ومصادرة الفرش والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين في رسالة واضحة أن لا تهاون مع أي تجاوز

وأكد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز لا تهاون مع أي إشغال أو تعدٍ على الطريق العام والشارع ملك للمواطن وليس لأحد والحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ وأي محاولة للعودة مرة أخرى سيتم التعامل معها فورًا وبكل حسم.

ومن جانبه شدد المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية نعمل على إعادة الانضباط والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة ولن نسمح بوجود أي إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام وتم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام الكامل بالقانون

وفي السياق ذاته أكد ياسر عبدالله مدير إدارة الأمن تم تنفيذ الحملة بتأمين كامل ولن يُسمح بأي تجاوزات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار الإشغالات مرة أخرى

واختتم المهندس حسام فكرى مدير عام ادارة التنمية أن الحملات مستمرة وبلا إنذارات مسبقة مشددًا على أن هيبة الدولة خط أحمر وأن الجهاز يتعامل مع المخالفات بيد من حديد حفاظًا على حقوق المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.