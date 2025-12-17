قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

«الوطنية للانتخابات»: الهيئة تلقت 24 شكوى في اليوم الأول للتصويت بالداخل بجولة الإعادة|فيديو

محمد البدوي

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في ختام اليوم الأول للتصويت بالداخل بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، استعرضت خلاله مجريات العملية الانتخابية وموقف المتابعة على مستوى الجمهورية.

ترسيخ العمل الديمقراطي

وأكدت الهيئة أنها تابعت على مدار اليوم الأول كافة إجراءات الاقتراع داخل اللجان، مشددة على أن المشاركة في الانتخابات تمثل الركيزة الأساسية لترسيخ العمل الديمقراطي، وتعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

 انتخابات مجلس النواب

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت 24 شكوى خلال اليوم الأول للتصويت بالداخل في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن خمسـة أحزاب تقدمت بهذه الشكاوى.

وأضافت الهيئة أنه تم السماح لكافة مندوبي المرشحين بالدخول إلى لجان الاقتراع، وذلك بعد التأكد من هويتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لوجودهم داخل اللجان.

وأكدت الوطنية للانتخابات أنه جارٍ فحص ومتابعة مضمون الشكاوى التي تلقتها خلال اليوم الأول للتصويت، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وشددت الهيئة في ختام المؤتمر على استمرار متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية خلال أيام التصويت، في إطار التزامها الكامل بتطبيق القانون وحماية إرادة الناخبين.

الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

شيكو بانزا

شيكوبانزا سر إيقاف الزمالك 3 فترات بفرمان من الفيفا

سيد عبدالحفيظ

صدى البلد يكشف خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في ميركاتو الشتاء

محمد صلاح

منتخب مصر يعول على صلاح في حصد النجمة الثامنة بأمم أفريقيا

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

