«الوطنية للانتخابات»: الهيئة تلقت 24 شكوى في اليوم الأول للتصويت بالداخل بجولة الإعادة|فيديو

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في ختام اليوم الأول للتصويت بالداخل بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، استعرضت خلاله مجريات العملية الانتخابية وموقف المتابعة على مستوى الجمهورية.

ترسيخ العمل الديمقراطي

وأكدت الهيئة أنها تابعت على مدار اليوم الأول كافة إجراءات الاقتراع داخل اللجان، مشددة على أن المشاركة في الانتخابات تمثل الركيزة الأساسية لترسيخ العمل الديمقراطي، وتعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

انتخابات مجلس النواب

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت 24 شكوى خلال اليوم الأول للتصويت بالداخل في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن خمسـة أحزاب تقدمت بهذه الشكاوى.

وأضافت الهيئة أنه تم السماح لكافة مندوبي المرشحين بالدخول إلى لجان الاقتراع، وذلك بعد التأكد من هويتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لوجودهم داخل اللجان.

وأكدت الوطنية للانتخابات أنه جارٍ فحص ومتابعة مضمون الشكاوى التي تلقتها خلال اليوم الأول للتصويت، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وشددت الهيئة في ختام المؤتمر على استمرار متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية خلال أيام التصويت، في إطار التزامها الكامل بتطبيق القانون وحماية إرادة الناخبين.