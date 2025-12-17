رئيس لجنة المتابعة: انقطاع الكهرباء في لجنة فرعية ببورسعيد لم يتجاوز 5 دقائق

أكد المستشار هشام عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة بورسعيد ، أنه هناك انتظام في سير العملية الانتخابية بكافة اللجان الانتخابية في انتخابات النواب.

وقال هشام عبد المجيد في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" انتشر منشور على السوشيال ميديا عن انقطاع التيار الكهربائي في لجنة فرعية وهذا الحديث غير صحيح على الإطلاق وانقطاع التيار الكهربائي لم يتجاوز 5 دقائق واللجنة الفرعية تباشر عملها بصورة طبيعية".

وتابع :" انقطاع التيار الكهربائي في إحدى اللجان الفرعية لم يؤثر على سير العملية الانتخابية".

وأكمل :" اللجنة العامة مرت على جميع اللجان الفرعية وتاكدنا من انتظام سير العلمية الانتخابية ولم نرصد شكاوى تؤثر على سير العلمية الانتخابية .