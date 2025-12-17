قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
يويفا يغرم بايرن ميونخ وقرار تأديبي هام للبافاري

مجدي سلامة

كان بايرن ميونيخ أكثر الأندية تعرضا للعقوبات في أحدث الإجراءات التأديبية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا اليوم الأربعاء، إذ تلقى غرامات إجمالية قدرها 116 ألف يورو، مع إغلاقي جزئي لملعبه في المباراة المقبلة على أرضه بدوري أبطال أوروبا.

ووجهت إلى بايرن تهمة إغلاق الممرات العامة داخل الملعب، وإشعال الألعاب النارية خلال مباراته ضد سبورتنج لشبونة في وقت سابق من هذا الشهر.

ونتيجة لذلك أمر اليويفا بتنفيذ عقوبة تم تعليقها سابقا، مما أدى إلى إغلاق جزئي للقطاعات من 111 إلى 114 في ملعب أليانز بمباراة بايرن المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد أونيون سان جيلواز في 21 يناير.

كما فُرضت على بايرن عقوبة أخرى بإغلاق جزئي إضافي للمدرج الجنوبي بأكلمه، لكن مع تعليق العقوبة لمدة عامين.

وجاءت الغرامات الإضافية بعد هزيمة بايرن خارج أرضه أمام أرسنال الشهر الماضي.

وفرض اليويفا غرامة قدرها 40 ألف يورو على النادي الألماني بسبب شغب الجماهير وإلقاء الأشياء، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 ألف يورو بسبب "نقل رسائل غير مناسبة لحدث رياضي".

وبالإضافة إلى ذلك، أمرت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط في اليويفا بتنفيذ عقوبة كانت معلقة سابقا على نادي أينتراخت فرانكفورت، مما سيمنع النادي الألماني من بيع التذاكر لمشجعيه خارج ملعبه في مباراته المقبلة.

ووجهت اتهامات إلى فرانكفورت بعدما ألقى مشجعوه أشياء وأشعلوا الألعاب النارية وتسببوا في أضرار بملعب كامب نو خلال الخسارة 2-1 أمام برشلونة الأسبوع الماضي، وسيلعب الفريق مباراته المقبلة ضد قرة باغ القادم من أذربيجان.

