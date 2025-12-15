نوير يغيب عن مباراة بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

قد يغيب حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، عن المباراة الأخيرة لفريقه هذا العام؛ بسبب تمزق في أوتار الركبة.

وأعلن النادي البافاري، اليوم الاثنين، أن الفحص الطبي أكد إصابة نوير في أوتار الركبة اليمنى، وذلك بعد أن لعب قائد الفريق البالغ من العمر 39 عامًا المباراة كاملةً يوم الأحد، والتي انتهت بالتعادل 2-2 مع ماينز.

وكانت هذه حالة نادرة يخسر فيها بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني، نقاطًا.

وأكد بايرن أن نوير سيغيب "في الوقت الحالي"، دون تقديم مزيد من المعلومات حول مدى خطورة الإصابة.

وتُعد مباراة الفريق ضد هايدنهايم في الدوري الألماني يوم الأحد هي الأخيرة قبل العطلة الشتوية، ويخوض بطل ألمانيا مباراته التالية في 11 يناير ضد فولفسبورج.