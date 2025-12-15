قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو أصبح منبوذ دوليا .. أكسيوس : رفض مصري للقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إسرائيل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
رياضة

تمزق عضلي يبعد نوير عن مباريات بايرن ميونخ

مانويل نوير
مانويل نوير
حمزة شعيب

بات مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، مهددًا بالغياب عن المباراة الأخيرة لفريقه خلال العام الجاري، بعدما تعرض لإصابة في أوتار الركبة.

وأعلن النادي البافاري، يوم الإثنين، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة نوير، البالغ من العمر 39 عامًا، بتمزق في أوتار الركبة اليمنى، وذلك عقب مشاركته في مواجهة ماينز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات الدوري الألماني، مساء الأحد.

وأوضح بايرن ميونخ أن الحارس الدولي سيغيب عن الفريق في الفترة الحالية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مدة الغياب أو درجة الإصابة.

وتعد مواجهة هايدنهايم، المقررة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات البوندسليغا، آخر مباريات بايرن ميونخ قبل التوقف الشتوي، فيما يستهل الفريق عام 2026 بمواجهة فولفسبورغ يوم 11 يناير المقبل.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن غياب نوير قد يمتد إلى مطلع العام الجديد، مشيرة إلى أن الحارس البديل يوناس أوربيغ، البالغ من العمر 22 عامًا، سيتولى حماية عرين الفريق في مباراة هايدنهايم، بعدما شارك في أربع مباريات مع الفريق الأول هذا الموسم.

وأضافت الوكالة أن بايرن ميونخ سيخوض مباراة ودية أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم 6 يناير المقبل، عقب فترة راحة قصيرة في منتصف الموسم، قبل استضافة فولفسبورغ بعدها بخمسة أيام ضمن منافسات الدوري الألماني.

ولم يتحدد بعد الموعد النهائي لعودة نوير إلى كامل جاهزيته، خاصة في ظل معاناته من إصابات متكررة خلال المواسم الأخيرة، علمًا بأن عقد الحارس المخضرم مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

مجلس النواب

برلمانية: قرار تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة دفعة حقيقية لاقتصاد المحافظات

حزب المؤتمر

المؤتمر: «حياة كريمة» نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة المعيشة

رئيس صندوق التنمية الحضرية

رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

