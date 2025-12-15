تمزق عضلي يبعد نوير عن مباريات بايرن ميونخ

بات مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، مهددًا بالغياب عن المباراة الأخيرة لفريقه خلال العام الجاري، بعدما تعرض لإصابة في أوتار الركبة.

وأعلن النادي البافاري، يوم الإثنين، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة نوير، البالغ من العمر 39 عامًا، بتمزق في أوتار الركبة اليمنى، وذلك عقب مشاركته في مواجهة ماينز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات الدوري الألماني، مساء الأحد.

وأوضح بايرن ميونخ أن الحارس الدولي سيغيب عن الفريق في الفترة الحالية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مدة الغياب أو درجة الإصابة.

وتعد مواجهة هايدنهايم، المقررة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات البوندسليغا، آخر مباريات بايرن ميونخ قبل التوقف الشتوي، فيما يستهل الفريق عام 2026 بمواجهة فولفسبورغ يوم 11 يناير المقبل.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن غياب نوير قد يمتد إلى مطلع العام الجديد، مشيرة إلى أن الحارس البديل يوناس أوربيغ، البالغ من العمر 22 عامًا، سيتولى حماية عرين الفريق في مباراة هايدنهايم، بعدما شارك في أربع مباريات مع الفريق الأول هذا الموسم.

وأضافت الوكالة أن بايرن ميونخ سيخوض مباراة ودية أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم 6 يناير المقبل، عقب فترة راحة قصيرة في منتصف الموسم، قبل استضافة فولفسبورغ بعدها بخمسة أيام ضمن منافسات الدوري الألماني.

ولم يتحدد بعد الموعد النهائي لعودة نوير إلى كامل جاهزيته، خاصة في ظل معاناته من إصابات متكررة خلال المواسم الأخيرة، علمًا بأن عقد الحارس المخضرم مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري.