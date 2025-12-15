قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو أصبح منبوذ دوليا .. أكسيوس : رفض مصري للقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إسرائيل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
رياضة

تعرف على ترتيب هدافي كأس العرب 2025

كأس العرب
كأس العرب
حمزة شعيب

مع انطلاق صافرة البداية لبطولة كأس العرب 2025، لم ينتظر المهاجمون كثيرًا للإعلان عن نواياهم، حيث اشتعل مبكرًا الصراع على لقب "الحذاء الذهبي" في ظل تسجيل عدد كبير من الأهداف منذ الجولة الأولى.

وبالعودة إلى النسخة الماضية من البطولة، التي استضافتها الدوحة عام 2021، كان لقب الهداف من نصيب المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بعدما حسم سباق الهدافين برصيد 4 أهداف.

وشهدت الجولة الافتتاحية من نسخة 2025 حراكًا سريعًا في قائمة الهدافين، بعدما نجح أكثر من لاعب في هز الشباك، لتبدأ المنافسة في التشكل مبكرًا، وسط توقعات بازدياد سخونتها مع تقدم الأدوار الحاسمة من البطولة.

ترتيب هدافي كأس العرب 2025 حتى الآن

علي علوان ينفرد بالصدارة بين هدافي بطولة كأس العرب

1- علي علوان (الأردن) – 4 أهداف
2- حمد كنو (السعودية) – 3 أهداف
2- عادل بولبينة (الجزائر) – 3 أهداف
4- عمر خربين (سوريا) – هدفان
4- رضوان بركان (الجزائر) – هدفان
4- كريم البركاوي (المغرب) – هدفان
4- فراس البريكان (السعودية) – هدفان
4- يحيى الغساني (الإمارات) – هدفان
4- مهند علي كاظم (العراق) – هدفان
4- عصام الصبحي (عُمان) – هدفان
4- فهد الهاجري (الكويت) – هدفان
4- مهدي عبدالجبار (البحرين) – هدفان

لاعبون سجلوا هدفًا واحدًا

المغرب: سفيان بوفتيني – طارق تيسودالي – وليد أزارو

مصر: محمد مجدي أفشة – مروان حمدي

الأردن: محمد أبو حشيش – محمد شرارة – مهند أبو طه – يزن النعيمات – سعد الروسان

السعودية: سالم الدوسري – صالح الشهري

الجزائر: ياسين بنزية – محمد توجاي

الإمارات: نيكولاس خيمينيز – برونو كونسيساو – كايو لوكاس

فلسطين: عدي الدباغ – حامد حمدان – زياد قنبر

تونس: فراس شواط – ياسين مرياح – محمد علي بن رمضان – محمد بن علي – عمر العيوني

العراق: أمجد عطوان

الكويت: يوسف ناصر

عُمان: غانم الحبشي

البحرين: سيد هاشم – محمد الرمحي – مهدي الحميدان

قطر: أحمد علاء الدين

جزر القمر: إبرويهيم يوسف – دين نصير حميدو

وتبقى المنافسة مفتوحة على مصراعيها في ظل تقارب الأرقام، ما ينذر بصراع هجومي مثير حتى الأدوار النهائية من بطولة كأس العرب 2025.

كأس العرب 2025 الحذاء الذهبي علي علوان

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
التهاب الحلق في الشتاء
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
إجازة رأس السنة 2026
