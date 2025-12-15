تعرف على ترتيب هدافي كأس العرب 2025

مع انطلاق صافرة البداية لبطولة كأس العرب 2025، لم ينتظر المهاجمون كثيرًا للإعلان عن نواياهم، حيث اشتعل مبكرًا الصراع على لقب "الحذاء الذهبي" في ظل تسجيل عدد كبير من الأهداف منذ الجولة الأولى.

وبالعودة إلى النسخة الماضية من البطولة، التي استضافتها الدوحة عام 2021، كان لقب الهداف من نصيب المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بعدما حسم سباق الهدافين برصيد 4 أهداف.

وشهدت الجولة الافتتاحية من نسخة 2025 حراكًا سريعًا في قائمة الهدافين، بعدما نجح أكثر من لاعب في هز الشباك، لتبدأ المنافسة في التشكل مبكرًا، وسط توقعات بازدياد سخونتها مع تقدم الأدوار الحاسمة من البطولة.

ترتيب هدافي كأس العرب 2025 حتى الآن

علي علوان ينفرد بالصدارة بين هدافي بطولة كأس العرب

1- علي علوان (الأردن) – 4 أهداف

2- حمد كنو (السعودية) – 3 أهداف

2- عادل بولبينة (الجزائر) – 3 أهداف

4- عمر خربين (سوريا) – هدفان

4- رضوان بركان (الجزائر) – هدفان

4- كريم البركاوي (المغرب) – هدفان

4- فراس البريكان (السعودية) – هدفان

4- يحيى الغساني (الإمارات) – هدفان

4- مهند علي كاظم (العراق) – هدفان

4- عصام الصبحي (عُمان) – هدفان

4- فهد الهاجري (الكويت) – هدفان

4- مهدي عبدالجبار (البحرين) – هدفان

لاعبون سجلوا هدفًا واحدًا

المغرب: سفيان بوفتيني – طارق تيسودالي – وليد أزارو

مصر: محمد مجدي أفشة – مروان حمدي

الأردن: محمد أبو حشيش – محمد شرارة – مهند أبو طه – يزن النعيمات – سعد الروسان

السعودية: سالم الدوسري – صالح الشهري

الجزائر: ياسين بنزية – محمد توجاي

الإمارات: نيكولاس خيمينيز – برونو كونسيساو – كايو لوكاس

فلسطين: عدي الدباغ – حامد حمدان – زياد قنبر

تونس: فراس شواط – ياسين مرياح – محمد علي بن رمضان – محمد بن علي – عمر العيوني

العراق: أمجد عطوان

الكويت: يوسف ناصر

عُمان: غانم الحبشي

البحرين: سيد هاشم – محمد الرمحي – مهدي الحميدان

قطر: أحمد علاء الدين

جزر القمر: إبرويهيم يوسف – دين نصير حميدو

وتبقى المنافسة مفتوحة على مصراعيها في ظل تقارب الأرقام، ما ينذر بصراع هجومي مثير حتى الأدوار النهائية من بطولة كأس العرب 2025.