إيقاف قيد جديد لـ الزمالك بفرمان الفيفا| رقم 7

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك لمدة 3 فترات مقبلة، خلال الساعات الماضية عبر موقعه الرسمي.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أن إيقاف قيد الزمالك جاء لمدة 3 فترات جديدة، لتصبح محصلة قضايا الزمالك أمام فيفا 7 قضايا.

نفت مصادر داخل نادي الزمالك، ما يتردد عن سحب وزارة الأوقاف الأرض الخاصة بالنادي،

وعلم صدي البلد، أن الزمالك يلتزم بسداد القسط المستحق لصالح هيئة الأوقاف، والذي يحل موعده في أغسطس 2026، وتبلغ قيمته 875 ألف جنيه، وذلك ردًا على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن سحب وزارة الأوقاف لأرض النادي.

وأوضح الزمالك أن ما يُثار حول وجود نية لسحب الأرض لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن العلاقة مع هيئة الأوقاف تسير بشكل قانوني ومنتظم، في ظل التزام النادي بكافة بنود التعاقد والمواعيد المحددة للسداد.