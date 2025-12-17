قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
رياضة

5 ملفات مهمة تنتظر الحسم في إجتماع مجلس إدارة الأهلي

عبدالحكيم أبو علم

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعاً مهما الاسبوع المقبل لحسم 5 ملفات مهمة قبل إنتهاء الشهر الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان مجلس الإدارة يسعي لحسم وإعتماد خطة التفاوض علي انشاء فرع جديد للنادي في محافظة اسيوط وتحديدا مدينة اسيوط الجديدة.

واضاف أن الاهلي يسعي ايضا لحسم ملف حقوق تسمية استاد النادي المزمع اقامته في فرع الشيخ زايد.

واوضح ان البند الثالث هو إعتماد ميزانيات شركات النادي والرابع هو مناقشة حقوق رعاية الفريق الأول في المواسم الاربعة .

وشدد أن البند الخامس يتمثل في إعتماد تغييرات مديري الفروع ومديري الامن .

استعدادات الفريق الأول 

اعلن النادي الاهلي غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمد مجدي افشة وكريم فؤاد والمغربي اشرف بن شرقي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد الجمعه في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي لبطولة كأس عاصمة مصر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق إن هناك تنسيقا كاملاً وتواصلًا مستمرًّا مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي لمتابعة حالة أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وأضاف أن بن شرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام، ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية قبل انطلاق منافسات البطولة.

واوضح أن كريم فؤاد لاعب الفريق يواصل أداء جلسات العلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي، لتأهيله من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

وشدد أن محمد مجدي افشة واصل أداء تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي اشتكى منها خلال الأيام الماضية، حيث خاض اللاعب فقرة بدنية تضمنت الجري حول الملعب وعددًا من التدريبات التي وضعها الجهاز الطبي، ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

النادي الالاهلي مجلس إدارة الاهلي منتخب مصر محمود الخطيب محافظة اسيوط

