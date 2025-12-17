5 ملفات مهمة تنتظر الحسم في إجتماع مجلس إدارة الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعاً مهما الاسبوع المقبل لحسم 5 ملفات مهمة قبل إنتهاء الشهر الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان مجلس الإدارة يسعي لحسم وإعتماد خطة التفاوض علي انشاء فرع جديد للنادي في محافظة اسيوط وتحديدا مدينة اسيوط الجديدة.

واضاف أن الاهلي يسعي ايضا لحسم ملف حقوق تسمية استاد النادي المزمع اقامته في فرع الشيخ زايد.

واوضح ان البند الثالث هو إعتماد ميزانيات شركات النادي والرابع هو مناقشة حقوق رعاية الفريق الأول في المواسم الاربعة .

وشدد أن البند الخامس يتمثل في إعتماد تغييرات مديري الفروع ومديري الامن .

استعدادات الفريق الأول

اعلن النادي الاهلي غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمد مجدي افشة وكريم فؤاد والمغربي اشرف بن شرقي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد الجمعه في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي لبطولة كأس عاصمة مصر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق إن هناك تنسيقا كاملاً وتواصلًا مستمرًّا مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي لمتابعة حالة أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وأضاف أن بن شرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام، ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية قبل انطلاق منافسات البطولة.

واوضح أن كريم فؤاد لاعب الفريق يواصل أداء جلسات العلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي، لتأهيله من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

وشدد أن محمد مجدي افشة واصل أداء تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي اشتكى منها خلال الأيام الماضية، حيث خاض اللاعب فقرة بدنية تضمنت الجري حول الملعب وعددًا من التدريبات التي وضعها الجهاز الطبي، ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.