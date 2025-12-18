في تحرك حاسم.. جهاز تنمية مدينة بدر يشن حملة إشغالات على الحي الخامس

شن جهاز تنمية مدينة بدر يشت حملة إشغالات على الحى الخامس، و انطلقت الحملة بتوجيهات مباشرة وتحت متابعة من المهندس السيد أمين رئيس الجهاز .

و أسفرت الحملة عن إزالة فورية وكاملة لكافة الإشغالات والتعديات التي احتلت الأرصفة واعتدت على حرم الطريق.

وأكد المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن الجهاز لن يسمح بفرض الأمر الواقع مشددًا على أن أي محاولة لعودة الإشغالات ستُقابل بـإجراءات قانونية صارمة وغلق وتشميع ومصادرة فورية

و شارك فى الحملة ادارة التنمية بقيادة المهندس حسام فكرى و رؤساء الأحياء و إدارة الامن بقيادة ياسر عبدالله و محمد الزهرى بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور



