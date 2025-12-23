غرامة 5500 جنيه.. تنبيه عاجل لسكان حدائق العاصمة بشأن تنظيم توصيل المياه والخدمات

أصدر جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنبيهًا هامًا للسكان الذين قاموا باستلام وحداتهم السكنية ولم يستكملوا حتى الآن إجراءات تركيب عدادات المياه الخاصة بوحداتهم.



وأوضح الجهاز أنه يتعين على المخاطبين التوجه إلى مقر الجهاز في أقرب وقت لتقديم طلب مباشرة توصيل المياه، وسداد الرسوم المقررة، وذلك في إطار تنظيم منظومة المرافق وضمان الاستفادة القانونية من الخدمات.



وأكد الجهاز أنه في حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي تشمل تحرير محاضر إثبات حالة، وتوقيع غرامة مالية قدرها 5500 جنيه، بالإضافة إلى تقدير قيمة استهلاك المياه بأثر رجعي حتى تاريخ تركيب العداد.

ويحرص جهاز مدينة حدائق العاصمة على إحكام منظومة تحصيل المياه، والحفاظ على الموارد.

ودعا الجهاز السكان إلى سرعة توفيق أوضاعهم تفاديا لأي تبعات قانونية.