حدائق العاصمة تسرّع وتيرة الإنجاز في مشروعات الإسكان الأخضر ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية، يواصل جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة أعمال المتابعة الدورية لمشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «الإسكان الأخضر/محور منخفضي الدخل صديق للبيئة».

ويتابع المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي نموذج «الإسكان الأخضر» ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالإعلان الرابع عشر، نظرًا لاعتمادها على معايير البناء المستدام وتمتد أعمال المتابعة لتشمل التشطيبات الداخلية والخارجية وتنفيذ عناصر اللاندسكيب الخاصة بالموقع العام، إلي جانب أعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمشروع باعتبارها جزءًا أساسيًا في تحقيق بيئة سكنية حضارية متكاملة.

وأشار رئيس الجهاز إلي أن مشروع الإسكان الأخضر، يضم عدد ٣٩٩ عمارة سكنية يجري تنفيذها، بعدد (٨٩٨٢) وحدة سكنية بمساحات ٧٥ و ٩٠ مترًا مربعًا، كاملة المرافق، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى ٨٧٪، مع تقدم ملحوظ في أعمال التشطيبات واللاندسكيب بما يتوافق مع الخطة الزمنية للمشروع.

وأكد المهندس أحمد العربي، خلال متابعته ضرورة الالتزام الصارم بالبرامج الزمنية وتطبيق أعلى معايير الجودة الهندسية في مختلف الأعمال، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية عصرية تراعي المعايير البيئية وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف أن مدينة حدائق العاصمة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كإحدى المدن النموذجية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي المستدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.