وزير الإسكان يتفقد المشروع السكني "جنة 4" ومحطة تنقية المياه بالشيخ زايد

عقب جولته بالطرق ومحطة المياه بمدينة الشيخ زايد، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان الفاخر "جنة 4" ومحطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروع "جنة 4" السكني بمنطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، والذي يضم 34 عمارة سكنية بها 816 وحدة مختلفة المساحات ضمن منظومة الإسكان الفاخر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية متميزة.

وخلال الجولة تم الوقوف على نسب الإنجاز الفعلية للأعمال، والخدمات الداعمة للمشروع، إضافة إلى متابعة موقف تسليم الوحدات، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وتسليم الوحدات للحاجزين على أعلى مستوى.

في السياق ذاته، تفقد المهندس شريف الشربيني، محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد حيث تبلغ الطاقة التصميمية ٥٧٥ ألف م٣ / يوم، ويجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة المروقات، كما تم رفع كفاءة أعمال الطرق والأرصفة شاملة طبقة الأسفلت وتطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.