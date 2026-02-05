أيهما أفضل للشراء ولماذا؟.. ساعة سامسونج جالاكسي 8 مقابل ساعة جالاكسي 7

لا يتعلق الاختيار بين ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 وساعة سامسونج جالاكسي ووتش 7 بالمفاضلة بين القديم والجديد، بل بالمفاضلة بين التحسينات والقيمة.

تبدو الساعتان الذكيتان متطابقتين تقريبًا ظاهريًا، وتشتركان في نفس المعالج القوي، إلا أن سامسونج أجرت تحسينات طفيفة على السطوع، وتتبع الصحة، وعمر البرمجيات، وهي تحسينات مهمة على المدى الطويل.

بالنسبة للمشترين الذين يرغبون في الترقية من ساعة جالاكسي ووتش قديمة أو الذين يدخلون عالم سامسونج لأول مرة، يمكن لهذه الاختلافات الدقيقة أن تؤثر على الراحة اليومية، ووضوح الرؤية في الهواء الطلق، وسهولة الاستخدام على المدى الطويل.

توضح هذه المقارنة بالتفصيل نقاط التحسين الحقيقية في ساعة ووتش 8، والنقاط التي لا تزال ساعة ووتش 7 تُقدم فيها مزايا قوية كخيار أفضل من حيث القيمة.

ساعة سامسونج جالاكسي 8 مقابل ساعة جالاكسي 7

ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8

تأتي ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 (2025) الذكية بتقنية بلوتوث، مقاس 40 مم، وتتميز كل من ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 وساعة سامسونج جالاكسي ووتش 7 بتصميم سامسونج الدائري المألوف، مع إطار من الألومنيوم المقوى Armor Aluminum 2 وحماية من الكريستال الياقوتي.

تتميز ساعة ووتش 8 بنحافتها الملحوظة حيث يبلغ سمكها 8.6 ملم، مما يجعلها أكثر أناقة على المعصم وأسهل في الارتداء طوال اليوم، خاصةً أثناء تتبع النوم. على الرغم من أن فرق الوزن طفيف، إلا أن تصميمها النحيف يُحسّن بشكل ملحوظ من الراحة خلال ساعات العمل الطويلة أو التمارين الرياضية. تحافظ كلتا الساعتين على متانة MIL-STD-810H ومقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا، مما يجعلهما موثوقتين للاستخدام اليومي والأنشطة الخارجية.

سطوع الشاشة ووضوحها

تتفوق ساعة Watch 8 بوضوح بفضل سطوعها الأقصى الذي يصل إلى 3000 شمعة/م² مقابل 2000 شمعة/م² في ساعة Watch 7 وقدهذا يُحدث فرقًا ملحوظًا في الإضاءة الخارجية، خاصةً أثناء الجري أو ركوب الدراجات تحت أشعة الشمس القوية. تبقى الدقة متطابقة، لذا فإن وضوح الصورة ممتاز في كلتا الساعتين، لكن السطوع الإضافي يمنح الطراز الأحدث مظهرًا عصريًا وفخمًا.

أجهزة الاستشعار ودقة التتبع

تُزوّد ​​سامسونج كلا الساعتين بمجموعة مستشعرات BioActive، التي تغطي معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO₂)، وتخطيط كهربية القلب (ECG)، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجلد، بالإضافة إلى تتبع متقدم للنوم. وتضيف ساعة Watch 8 مستشعرًا لمؤشر مضادات الأكسدة، مما يُعزز جاذبيتها الصحية ويُعمّق فهمها لحالة الصحة العامة بدلاً من الاقتصار على قياسات اللياقة البدنية. ويحافظ كلا الطرازين على دقة متسقة في الاستخدام اليومي، مع تتبع موثوق لمعدل ضربات القلب واكتشاف دقيق لمراحل النوم.

أوضاع التمرين

تدعم كلتا الساعتين مجموعة واسعة من أنماط التمارين، من تمارين القوة إلى الجري في الهواء الطلق، مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد (L1+L5). يتميز نظام الكشف التلقائي عن التمارين بالسرعة والموثوقية في كلتيهما، إلا أن ساعة Watch 8 تبدو أكثر دقة في عرض معلومات ما بعد التمرين، خاصةً فيما يتعلق بالتعافي واتجاهات الصحة العامة. يبدو هذا التطور أقرب إلى نقلة نوعية في نمط الحياة الصحي منه إلى ترقية رياضية.



تعمل الساعتان بنفس معالج Exynos W1000 (3 نانومتر) وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، مما يوفر سلاسة في الرسوم المتحركة وسرعة في تشغيل التطبيقات. كما أن تصفح الإشعارات والتمارين سلس للغاية في كلا الطرازين، دون أي فرق ملحوظ في الأداء أثناء الاستخدام اليومي. من الواضح أن المكونات المادية لا تشكل عائقًا أمام أي من الساعتين.

يكمن الاختلاف الرئيسي في البرمجيات. تأتي ساعة Watch 8 مزودة بنظام Wear OS 6 وواجهة One UI 8 Watch، مما يوفر تحسينات أحدث في واجهة المستخدم ودعمًا أطول للتحديثات المستقبلية. بينما تعمل ساعة Watch 7 بنظام Wear OS 5، ومع ذلك، فإن البدء بمنصة أحدث يمنح ساعة Watch 8 عمرًا أطول، وهو أمر مهم للمشترين الذين يخططون للاحتفاظ بساعتهم الذكية لعدة سنوات.