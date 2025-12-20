قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان يعقد اجتماعا بـ سفنكس الجديدة لاستعراض موقف المشروعات بالمدينة

الاسكان
الاسكان
ٱية الجارحى

عقب جولته بمدينة الشيخ زايد، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة سفنكس الجديدة، لاستعراض ملفات العمل وموقف المشروعات بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي مستهل زيارته، عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعاً بمقر جهاز المدينة، وتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التعامل مع العملاء بالجهاز مشددًا على أهمية توفير كافة التيسيرات على العملاء والمواطنين .

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، موقف توفيق الأوضاع للمواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة للمدينة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 6863 طلبا، على مساحة نحو 85 ألف فدان.

كما تابع الوزير موقف الدراسة للطلبات المقدمة بالمدينة حتى الآن، والخطة الزمنية المتوقعة للانتهاء من دراسة كافة الطلبات، وموقف مشروعات ترفيق أراضي التقنين (مياه + صرف + + طرق + كهرباء).

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدينة، وموقف البرنامج الزمني للانتهاء من التخطيط واعتماد المخططات، بجانب متابعة موقف القرارات الوزارية الصادرة للمشروعات التنموية بمدينة سفنكس الجديدة.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة سفنكس الجديدة، ومنها طريق " محور سفنكس " بطول 16 كم (مرحلة أولي + التوسعة )، وأعمال تنفيذ الفرمة التمهيدية وخط مياه قطر (٤٠٠/500 مم ) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد حتي محور سفنكس، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس ( مرحلة أولي)، وإجراءات مشروع مأخذ مياه الشرب من الرياح البحيري ومحطة تنقية مياه الشرب والخطوط الناقلة بطول 15كم تقريبا والروافع اللازمة للمدينة، وكذا مشروعات تنفيذ الفرمة للطرق والمرافق لعددٍ من الطرق الداخلية ضمن المرحلة الأولى العاجلة للمدينة.

وزير الإسكان المشروعات جهاز مدينة سفنكس مدينة سفنكس الجديدة المخططات الاستراتيجية

