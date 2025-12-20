الوزير: تنفيذ محطة بضائع في تنزانيا بواسطة الشركات المصرية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر تسعى لتعميق التعاون مع جمهورية تنزانيا المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في مجالي الصناعة والنقل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع محمود ثابت كومبو، وزير خارجية تنزانيا، والبروفيسور يالاما غامبا جون كابودي، وزير الإعلام والثقافة والرياضة التنزاني، والوفد المرافق لهما.

وشدد الوزير على أن التعاون المقترح بين البلدين يرتكز على مبدأ التكامل وليس المنافسة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات حيوية مثل النقل والصناعة. وأوضح أن من أبرز المشروعات التي سيتم تنفيذها هي إنشاء محطة بضائع بميناء دار السلام بالتعاون مع الشركات المصرية، وإنشاء مناطق لوجستية مشتركة بين البلدين على غرار التجربة الناجحة مع رواندا.

كما تم التطرق إلى تأسيس منشأة لتربية الرؤوس الحية، مجزر حديث، ومصنع لدباغة الجلود، إلى جانب إنشاء مرافق متخصصة لإدارة الإنتاج وتسويقه. هذه المشروعات تهدف إلى تسهيل حركة البضائع بين مصر وتنزانيا، من خلال الاستفادة من الموانئ المصرية مثل السخنة وسفاجا، والموانئ التنزانية، وفي مقدمتها ميناء دار السلام.

وأكد أهمية هذه المشاريع في تعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، وتوفير فرص العمل، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وتنزانيا.

وفى سياق متصل، اشار الوزير الى أن مصر تمتلك شركات متخصصة رائدة وذات خبرة واسعة في مجال البنية التحتية، حيث ساهمت في تنفيذ العاصمة الجديدة والنهضة العمرانية الحديثة، بما في ذلك مشروعات الطرق والكباري والمطارات والانفاق والسدود وغيرها من المشروعات العملاقة داخل مصر وخارجها، موضحًا أن هذه الشركات على مستعدة للمشاركة في تنفيذ المشروعات بتنزانيا بأعلى مقاييس الجودة وفي أسرع وقت وبالأسعار المناسبة خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين

ومن جانبه، أعرب السيد/ محمود ثابت كومبو، وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، عن تقديره العميق للدور المصري ومساهمتها في دعم التعاون الثنائي، مشيدًا بالخبرات المصرية في مجالات الصناعة، والنقل ،و البنية التحتية، والزراعة، ومؤكدا أن مناقشات اليوم مهدت الطريق للمضي قدما نحو التنفيذ لمثل هذه المشروعات الهامة التي سيكون لعا عائد كبير على الدولتين وعلى توفير فرص العمل للشباب مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة خلال الفترة القادمة لوضع التصورات النهائية لهذه المشروعات موجها الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لزيارة تنزانيا خلال الفترة القادمة للقاء كافة الوزراء المعنيين بهذه المشروعات بتنزانيا ( الزراعة - النقل - الصناعة – الاستثمار) لأطلاق وتفعيل هذه المشروعات بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أعرب وزير الإعلام والثقافة والرياضة بدولة تنزانيا عن سعادته البالغة بهذه الزيارة مؤكدا على عمق العلاقات المصرية التنزانية التي وصفها بالتاريخية والقوية مؤكدا ان الجانب التنزاني على استعداد تام لتنفيذ هذه المشروعات المشتركة مع الجانب المصري وان الفترة القادمة ستشهد تكثيف اللقاءات لتفعيل هذه المشروعات الهامة.