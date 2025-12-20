قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثاني وسط مخاوف بشأن فائض المعروض

نفط
نفط
وكالات

تراجعت أسعار النفط للأسبوع الثاني بعدما طغت المخاوف بشأن زيادة المعروض على المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.9% لتتم تسويته فوق مستوى 56 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. ومع ذلك، لا يزال سعر المؤشر الأميركي المرجعي منخفضاً بأكثر من 1% خلال أسبوع شهد أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات. وقد تلقت الأسعار بعض الدعم بعد أن هاجمت أوكرانيا ناقلة نفط تابعة أسطول الظل الروسي  في البحر الأبيض المتوسط، في تصعيد جديد لسلسلة من الهجمات على السفن التي تدعم صادرات النفط الروسية.

أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية في البحر المتوسط لأول مرة

مخاوف فائض المعروض تطغى على المخاطر الجيوسياسية

رغم هذه المخاطر، يرى عملياً جميع كبار المتداولين في العالم أن السوق ستشهد فائضاً في المعروض مطلع العام المقبل، إذ تتوقع مجموعة "ترافيغورا" (Trafigura)، إحدى أكبر شركات تجارة السلع، أن يُتداول خام برنت في نطاق الخمسينات من الدولارات حتى منتصف 2026، قبل أن يتعافى لاحقاً خلال العام.

الأسواق تتأهب لهذا السيناريو، إذ زادت المراكز البيعية إلى أعلى مستوى إجمالي لها على الإطلاق هذا الأسبوع، في حين تراجعت المراكز الشرائية.

خسرت أسعار النفط قرابة خمس قيمتها هذا العام، مع عودة "أوبك+" لضخ الخام بوتيرة أسرع من المتوقع، إلى جانب زيادة الإنتاج في مناطق أخرى، بينما ظل الطلب ضعيفاً. وأسهمت المخاطر الجيوسياسية، لا سيما المتعلقة بإمدادات روسيا وفنزويلا، في الحد من بعض التراجعات، إلا أن التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب روسيا في أوكرانيا قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض عبر تقليص مخاطر اضطرابات الإمدادات.

أسعار النفط النفط الإمدادات سعر خام غرب تكساس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

الزمالك

إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد