قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سول وواشنطن تؤكدان ضرورة إحراز تقدم في مجال تخصيب اليورانيوم وبناء الغواصات النووية

سول وواشنطن تؤكدان ضرورة إحراز تقدم في مجال تخصيب اليورانيوم وبناء الغواصات النووية
سول وواشنطن تؤكدان ضرورة إحراز تقدم في مجال تخصيب اليورانيوم وبناء الغواصات النووية
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو هيون" ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، مجددا، ضرورة إحراز تقدم سريع في جهود سول الرامية إلى الحصول على حقوق تخصيب اليورانيوم المدني وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، حسبما أعلنته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وعقد "جو" اجتماعا مع "رايت" في واشنطن لمناقشة مجموعة من القضايا؛ بما في ذلك تنفيذ ورقة الحقائق المشتركة التي أصدرتها الحكومتان في نوفمبر لتوضيح الاتفاقيات التجارية والأمنية التي تم التوصل إليها في قمتين بين الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في أغسطس وأكتوبر.

وتتضمن الورقة المشتركة - وفق وكالة (يونهاب) الكورية - موافقة الولايات المتحدة على قيام كوريا الجنوبية ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ودعمها لـ "عملية ستؤدي إلى تخصيب اليورانيوم المدني وإعادة معالجة الوقود المستهلك في كوريا الجنوبية للأغراض السلمية".

وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إن الجانبين أكدا مجددا على فهمهما المشترك لضرورة إحراز تقدم ملموس بسرعة في مجال التخصيب وإعادة المعالجة والتعاون بشأن الغواصات النووية، والتي تشكل جزءا من الورقة المشتركة.

وأضافت: لهذا الغرض، اتفق (الجانبان) على السعي فورا إلى إجراء مشاورات جادة على مستوى العمل.

وأعرب "جو" عن توقعاته بأن تعزز سول وواشنطن التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة النووية من خلال توسيع التعاون في مجال التخصيب وإعادة المعالجة، بينما وافق "رايت" على التعاون بجد للمساعدة في إحراز تقدم ملموس في هذا المجال، حسبما ذكرت الوزارة.

كما اتفق الجانبان على الحفاظ على التواصل والتعاون الوثيقين للمساعدة في تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية؛ بما في ذلك السعي وراء فرص الأعمال المشتركة في دول ثالثة، حسبما ذكرت الوزارة.

وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت معالجة الوقود النووي المستهلك وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

طريقة عمل البفتيك

طريقة عمل البفتيك بمذاق شهي

النوبة القلبية

احترس.. أعراض غير متوقعة تكشف النوبة القلبية

الغدة الدرقية

اكتشفها بسرعة.. أعراض أشهر مشكلات الغدة الدرقية

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد