سول وواشنطن تؤكدان ضرورة إحراز تقدم في مجال تخصيب اليورانيوم وبناء الغواصات النووية

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو هيون" ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، مجددا، ضرورة إحراز تقدم سريع في جهود سول الرامية إلى الحصول على حقوق تخصيب اليورانيوم المدني وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، حسبما أعلنته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وعقد "جو" اجتماعا مع "رايت" في واشنطن لمناقشة مجموعة من القضايا؛ بما في ذلك تنفيذ ورقة الحقائق المشتركة التي أصدرتها الحكومتان في نوفمبر لتوضيح الاتفاقيات التجارية والأمنية التي تم التوصل إليها في قمتين بين الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في أغسطس وأكتوبر.

وتتضمن الورقة المشتركة - وفق وكالة (يونهاب) الكورية - موافقة الولايات المتحدة على قيام كوريا الجنوبية ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ودعمها لـ "عملية ستؤدي إلى تخصيب اليورانيوم المدني وإعادة معالجة الوقود المستهلك في كوريا الجنوبية للأغراض السلمية".

وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إن الجانبين أكدا مجددا على فهمهما المشترك لضرورة إحراز تقدم ملموس بسرعة في مجال التخصيب وإعادة المعالجة والتعاون بشأن الغواصات النووية، والتي تشكل جزءا من الورقة المشتركة.

وأضافت: لهذا الغرض، اتفق (الجانبان) على السعي فورا إلى إجراء مشاورات جادة على مستوى العمل.

وأعرب "جو" عن توقعاته بأن تعزز سول وواشنطن التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة النووية من خلال توسيع التعاون في مجال التخصيب وإعادة المعالجة، بينما وافق "رايت" على التعاون بجد للمساعدة في إحراز تقدم ملموس في هذا المجال، حسبما ذكرت الوزارة.

كما اتفق الجانبان على الحفاظ على التواصل والتعاون الوثيقين للمساعدة في تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية؛ بما في ذلك السعي وراء فرص الأعمال المشتركة في دول ثالثة، حسبما ذكرت الوزارة.