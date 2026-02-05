الطقس يشل حركة الطيران في مطار برلين

أفادت تقارير إعلامية بأن حركة الطيران في مطار برلين توقفت تماما بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها ألمانيا.

وأدى التساقط الكثيف للثلوج وأمطار متجمدة إلى اضطراب حركة المرور في مناطق واسعة من ألمانيا.

وأفادت تقارير من ولايات بينها سكسونيا وبراندنبورغ وميكلنبورغ فوربومرن بارتفاع عدد الحوادث على الطرق في شمال شرق البلاد.

وفي برلين، اضطرت شركات النقل إلى إلغاء خدمات الترام بسبب تجمد خطوط الكهرباء العلوية، حيث فُرضَت قيود على خدمات النقل العام في مناطق أخرى من العاصمة.

كما بلغ سُمك الثلوج في جنوب غرب ألمانيا ما يصل إلى 25 سنتيمترا.