ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية

أعربت ألمانيا عن رفضها الشديد لإعلان إيران نيتها تصنيف جيوش دول الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية"، معتبرة الخطوة تصعيدا سياسيا لا يستند إلى أسس قانونية، وجاء ذلك ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج "الحرس الثوري الإيراني" على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول، في تصريحات صحفية أدلى بها قبيل توجهه في زيارة إلى دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن الإجراءات الإيرانية "انتقامية ولا أساس لها وتحمل طابعا دعائيا"، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات "لا تغير الحقائق على الأرض".

وشدد فادهفول على أن الاتحاد الأوروبي "لن يتراجع عن مواقفه تجاه إيران والحرس الثوري"، واصفا قرار تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية بأنه "خطوة صحيحة، وإن جاءت متأخرة".

وأضاف أن تهديد طهران بإدراج جيوش الاتحاد الأوروبي على قوائم الإرهاب يمثل "مناورة سياسية ومحاولة للضغط"، مشيرا إلى أن "من يقمعون الاحتجاجات السلمية بعنف، ويعدمون المعارضين، وينقلون أنشطة إرهابية إلى أوروبا، لا يمكنهم إسكات الانتقادات عبر خطاب دعائي".

ويأتي الموقف الألماني بعد إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده ستدرج جميع جيوش الدول الأوروبية التي تصنف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية" الإيرانية.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر عام 2023 قانونا ينص على تصنيف الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابية" في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على إدراج الحرس الثوري في قائمته السوداء.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق سياسي يقضي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا بين الجانبين.