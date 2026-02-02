قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه لمن يحجب الميراث عن مستحقيه
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم
مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخشى اتفاقا ناقصا مع إيران أكثر من الحرب الشاملة
كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض
سفير أمريكا بتركيا: السلام في المنطقة غير ممكن.. الأنبياء والحملات الصليبية لم يستيطعوا فعل ذلك
دعاء الفجر 14 شعبان.. ردّد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
بدون زحمة ولا طوابير.. كيف تحجز تذكرة قطار وأنت في المنزل؟
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعربت ألمانيا عن رفضها الشديد لإعلان إيران نيتها تصنيف جيوش دول الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية"، معتبرة الخطوة تصعيدا سياسيا لا يستند إلى أسس قانونية، وجاء ذلك ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج "الحرس الثوري الإيراني" على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول، في تصريحات صحفية أدلى بها قبيل توجهه في زيارة إلى دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن الإجراءات الإيرانية "انتقامية ولا أساس لها وتحمل طابعا دعائيا"، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات "لا تغير الحقائق على الأرض".

وشدد فادهفول على أن الاتحاد الأوروبي "لن يتراجع عن مواقفه تجاه إيران والحرس الثوري"، واصفا قرار تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية بأنه "خطوة صحيحة، وإن جاءت متأخرة".

وأضاف أن تهديد طهران بإدراج جيوش الاتحاد الأوروبي على قوائم الإرهاب يمثل "مناورة سياسية ومحاولة للضغط"، مشيرا إلى أن "من يقمعون الاحتجاجات السلمية بعنف، ويعدمون المعارضين، وينقلون أنشطة إرهابية إلى أوروبا، لا يمكنهم إسكات الانتقادات عبر خطاب دعائي".

ويأتي الموقف الألماني بعد إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده ستدرج جميع جيوش الدول الأوروبية التي تصنف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية" الإيرانية.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر عام 2023 قانونا ينص على تصنيف الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابية" في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على إدراج الحرس الثوري في قائمته السوداء.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق سياسي يقضي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا بين الجانبين.

ألمانيا جيوش دول الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني التنظيمات الإرهابية الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

مايكروسوفت

مايكروسوفت تعترف بخلل في ويندوز 11.. تحديثات أخيرة تسببت في تعطل الأجهزة

كوينيجسيج يسكو

كوينيجسيج يسكو الخارقة تظهر بتعديلات MANSORY.. بسعر خيالي

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل انطلاقه و ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد