لقائدي المركبات.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 55 ألف ريال.. سعر ومواصفات MG 5 موديل 2026 في السعودية
هل يجوز تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم؟.. الإفتاء توضح
طقس اليوم | بارد ورياح وأمطار خفيفة
ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه لمن يحجب الميراث عن مستحقيه
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم
مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما
ديني

هل يجوز تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم؟.. الإفتاء توضح

الصيام
أحمد سعيد

يتساءل عدد كبير من الناس، عن حكم تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان القادم حيث ينتظر المسلمون في أنحاء العالم بداية رمضان 2026، ومع اقتراب الشهر الفضيل تكثر أسئلة الناس عن عبادة الصيام والأحكام الشرعية المتعلقة بها، وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع بشأن حكم تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم.

ما حكم تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم؟ 

وفي إطار بيان الأحكام الشرعية للناس كشفت دار الإفتاء، عن حكم تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم، قائلة إن من دخل عليه رمضان قبل قضاء ما عليه فإن عليه أن يصوم شهر رمضان الحاضر، ثم يبادر بعد ذلك بقضاء ما عليه ولا تلزمه الفدية. 

واستدلت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، بما جاء عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ -أَوْ: بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ» أخرجه مسلم في صحيحه.

حكم تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم

وقالت دار الإفتاء، إن الأصل بشأن حكم تأخير قضاء الصوم لبعد رمضان القادم المبادرة هو قضاء ما فات من صيام رمضان، ويجوز تأخير القضاء ما لم يتضيق الوقت، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه، فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور.

حكم تأخير قضاء الصيام

وتابعت أنه إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان مفرطًا فإن عليه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ؛ قَالَ: «يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ» أخرجه الدارقطني في سننه، وعن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضوان الله عليهم أنهم قالوا: «أطعم عن كل يوم مسكينًا».

وأضافت الإفتاء أن السادة الحنفية ذهبوا إلى أن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقضِ الفائت قدَّم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ [البقرة: 184].
 

حكم تأخير قضاء الصيام حكم تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم قضاء الصيام لبعد رمضان القادم قضاء الصيام تأخير قضاء الصيام ما حكم تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم الصيام هل يجوز تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم

