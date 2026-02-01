قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية رسالة طمأنة عن مستقبل مصر

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف
محمد الشعراوي

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، وما تضمنته كلمته لطلابها؛ تحمل دلالات وطنية عميقة، تعكس رؤية الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة داخليًا وخارجيًا.

وأضاف نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس السيسي على التواجد بين طلاب الأكاديمية، ومتابعة أنشطتهم التدريبية؛ يبعث برسالة واضحة، مفادها أن القيادة السياسية تضع بناء الإنسان المصري في صدارة أولوياتها، وأن الشباب- رجالًا ونساءً- هم عماد الجمهورية الجديدة، وصناع مستقبلها، بسواعدهم وعقولهم، بعيدًا عن أي محاباة أو مجاملة.

وأوضح وكيل تعليم الشيوخ، أن حديث الرئيس عن البناء الإنساني القائم على الكفاءة والانضباط؛ يعكس فلسفة الدولة في إعداد كوادر قادرة على تحمّل المسؤولية في مختلف مواقع العمل، سواء داخل المؤسسة العسكرية أو في مؤسسات الدولة المدنية، مشيرًا إلى أن هذا النهج هو الضمان الحقيقي لاستمرار قوة الدولة واستقرارها عبر الأجيال.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، شدد نادر نسيم، على أن تأكيد الرئيس السيسي على تحسن الأوضاع الاقتصادية، وزيادة فرص الاستثمار؛ يمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. 

وأضاف أن الرئيس كان واضحًا في أن نتائج الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى مزيد من العمل والصبر، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح، مع استمرار الدولة في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وقدرته على الصمود.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تأكيد الرئيس على استقرار الأوضاع الداخلية وتوافر السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك يعكس نجاح الدولة في إدارة ملف الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، رغم الأزمات الدولية المتلاحقة، وهو ما يعزز ثقة المواطن في قدرة مؤسسات الدولة على تجاوز التحديات.

أما على الصعيد الخارجي، فأوضح النائب نادر نسيم، أن حديث الرئيس عن الأوضاع العالمية المضطربة، يؤكد أن مصر تتحرك في بيئة دولية معقدة، لكنها تتعامل معها بسياسة متوازنة تحافظ على مصالحها واستقرارها.

وفيما يخص أزمة غزة، قال نائب بني سويف، إن إشادة الرئيس السيسي بالجهود الدولية لوقف الحرب، والتأكيد على أهمية المرحلة الحالية لإدخال المساعدات وإعادة الإعمار؛ يعكس ثبات الموقف المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والساعي إلى التهدئة وحقن الدماء، إلى جانب العمل الإنساني العاجل للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، حديثه، بالتأكيد أن كلمة الرئيس من داخل الأكاديمية العسكرية لم تكن موجهة للطلاب فقط؛ بل كانت رسالة شاملة للشعب المصري، بأن الدولة ماضية في طريق البناء والاستقرار، وأن المستقبل يُصنع بالعمل والانضباط والإيمان بقدرة هذا الوطن على تجاوز كل التحديات.

النائب نادر يوسف نادر يوسف وكيل لجنة التعليم مجلس الشيوخ الأكاديمية العسكرية

