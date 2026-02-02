ولي العهد السعودي يطمئن على صحة ملك المغرب في اتصال هاتفي

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، اتصالًا هاتفيًا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، للاطمئنان على حالته الصحية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أن ولي العهد عبر خلال الاتصال عن تمنياته للملك محمد السادس بموفور الصحة والسلامة، سائلاً الله أن يديم عليه العافية. من جانبه، أعرب العاهل المغربي عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على مشاعره الأخوية الصادقة، وما أبداه من حرص واهتمام.

ويأتي هذا التواصل في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، وتعكس عمق الروابط التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد نقلت في يناير الماضي عن الطبيب الشخصي للملك محمد السادس، البروفيسور لحسن بليمني، أن العاهل المغربي يعاني من ألم في أسفل الظهر مصحوب بتشنج عضلي، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود أي مؤشرات تدعو للقلق.

وأوضح الطبيب أن الحالة تتطلب علاجًا طبيًا مناسبًا، إلى جانب فترة راحة وظيفية وفق التوصيات الطبية.