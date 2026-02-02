قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ولي العهد السعودي يطمئن على صحة ملك المغرب في اتصال هاتفي

أرشيفية
أرشيفية
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، اتصالًا هاتفيًا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، للاطمئنان على حالته الصحية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أن ولي العهد عبر خلال الاتصال عن تمنياته للملك محمد السادس بموفور الصحة والسلامة، سائلاً الله أن يديم عليه العافية. من جانبه، أعرب العاهل المغربي عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على مشاعره الأخوية الصادقة، وما أبداه من حرص واهتمام.

ويأتي هذا التواصل في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، وتعكس عمق الروابط التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد نقلت في يناير الماضي عن الطبيب الشخصي للملك محمد السادس، البروفيسور لحسن بليمني، أن العاهل المغربي يعاني من ألم في أسفل الظهر مصحوب بتشنج عضلي، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود أي مؤشرات تدعو للقلق.

وأوضح الطبيب أن الحالة تتطلب علاجًا طبيًا مناسبًا، إلى جانب فترة راحة وظيفية وفق التوصيات الطبية.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العاهل المغربي الملك محمد السادس السعودية والمغرب الحالة الصحية للعاهل المغربي

