استئناف حركة الطيران في مطار برلين بعد تعليقها بشكل مؤقت



أعلنت سلطات مطار برلين بألمانيا استئناف حركة الطيران بعد تعليقها بسبب رصد مسيرات فوق المطار.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق من صباح اليوم أفادت بتوقف حركة الطيران بمطار برلين مؤقتا بسبب رصد مسيرات مجهولة فوق المطار.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت الشركة المشغلة لمطار برلين ان المطار يكافح لاستعادة أنظمة تسجيل الوصول ومناولة الأمتعة بعد هجوم إلكتروني تعرض له في ، مع احتمال حدوث المزيد من التأخيرات والإلغاءات.

ويعد برلين واحد من عدة مطارات في أوروبا تأثرت بالاضطرابات، المنسوبة إلى هجوم ببرنامج فدية على شركة كولينز إيروسبيس، مزود البرمجيات، الذي أثر على عشرات الرحلات الجوية وآلاف المسافرين .

وقد يستغرق الأمر عدة أيام أخرى قبل أن يستعيد مطار العاصمة الألمانية برنامجه الوظيفي والآمن، حيث يعمل الموظفون بكل طاقتهم لمعالجة الأمر يدويًا .