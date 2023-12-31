الرئيس التنفيذي لمطار برلين: نتوقع زيادة عدد المسافرين والرحلات في عام 2024

قال الرئيس التنفيذي إن الشركة المشغلة لمطار برلين تتوقع زيادة أعداد الركاب بنسبة 8% العام المقبل مع استمرارها في التعافي بعد الوباء.

تم إطلاق مطار العاصمة الألمانية في 31 أكتوبر 2020، بعد تأخير دام سنوات وفي ذروة جائحة كوفيد-19، عندما كان انهيار الطلب يسبب الفوضى في صناعة الطيران العالمية.

وأكدت أليتا فون ماسينباخ، الرئيس التنفيذي لمشغل FBB، إن تعافيها، بناءً على مستويات الركاب في مطاري تيجيل وشونفيلد القديمين اللذين حلا محلهما، جارٍ 'لكنه لا يزال متأخراً'.

وقالت الرئيس التنفيذي إن الشركة المشغلة لمطار برلين تتوقع زيادة أعداد الركاب بنسبة 8% العام المقبل مع استمرارها في التعافي بعد الوباء.

وأضافت أليتا فون ماسينباخ، الرئيس التنفيذي لمشغل FBB، إن تعافيها، بناءً على مستويات الركاب في مطاري تيجيل وشونفيلد القديمين اللذين حلا محلهما، جارٍ 'لكنه لا يزال متأخراً'.

وقالت فون ماسنباخ: 'نحن راضون عن كيفية تطوير BER وما أنشأناه'.

ومع ذلك، قالت إنه على الرغم من أن الحركة الجوية عادت إلى مستويات ما قبل الوباء أو تجاوزتها في معظم أنحاء العالم، إلا أنها لا تزال متخلفة في ألمانيا.

وأضافت فون ماسنباخ أن 'الضرائب والرسوم الحكومية المرتفعة تلعب دوراً رئيسياً هنا. ولهذا السبب تقوم شركات الطيران بتخفيض خدماتها'.

وقلصت شركتا الطيران منخفض التكلفة ريان إير وإيزي جيت أنشطتهما في ألمانيا في السنوات الأخيرة، ملقية اللوم على رسوم المطار المرتفعة نسبيا.