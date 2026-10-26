شروط جديدة واتفاقات ملزمة بين الزوجين.. ماذا يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد؟

عاد مشروع قانون الأسرة الجديد إلى واجهة الاهتمام، وسط ترقب واسع لما قد يحمله من تغييرات تمس الحياة الزوجية، وتنظم الحقوق والالتزامات بين الزوجين، وتضع آليات أكثر وضوحًا للتعامل مع الخلافات الأسرية وحالات الانفصال.

وتزايد الاهتمام بالمشروع عقب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، بشأن استهداف الإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، مع التأكيد على إجراء حوار مجتمعي شامل حولها.

ويأتي مشروع القانون في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول طبيعة شروط الزواج المقترحة، ومدى إمكانية توثيق الاتفاقات المالية والأسرية بين الزوجين بصورة ملزمة قانونًا، فضلًا عن الضوابط المتعلقة بالزواج الثاني، وحقوق الزوجة في العمل والنفقة ومسكن الزوجية، والضمانات المقترحة لحماية الحقوق عند وقوع الطلاق.

شروط الزواج الجديد.. اتفاقات مسبقة قد تصبح ملزمة قانونًا

من أبرز الملفات التي يثيرها مشروع القانون المقدم من الحكومة الي مجلس النواب تنظيم شروط عقد الزواج، من خلال إتاحة الفرصة أمام الزوجين للاتفاق مسبقًا على مجموعة من الحقوق والالتزامات، بما يسهم في الحد من النزاعات التي قد تنشأ خلال الحياة الزوجية أو بعد انتهائها.

ويتضمن التصور المطروح إرفاق ملحق بوثيقة الزواج، يحدد الاتفاقات التي يرتضيها الطرفان، ومن بينها مسكن الزوجية، والنفقات والمستحقات المالية، وحق الزوجة في العمل، وعدم زواج الزوج بأخرى، إلى جانب تفويض الزوجة في تطليق نفسها، وفقًا للشروط والضوابط التي ينص عليها المشروع.

وتكمن أهمية هذا المقترح في نقل عدد من المسائل التي قد تتحول إلى موضع خلاف بين الزوجين إلى مرحلة الاتفاق المسبق والتوثيق، بما يوضح الالتزامات المتبادلة ويحد من النزاع بشأن تفسيرها أو إثباتها مستقبلًا.

ملحق عقد الزواج.. ما طبيعة الالتزامات ؟

لا يقتصر الأمر على مجرد تدوين رغبات الزوجين، إذ يتضمن التصور المطروح منح ملحق عقد الزواج قوة السند التنفيذي، بما يسمح باتخاذ إجراءات التنفيذ المقررة قانونًا بشأن الالتزامات التي يثبتها، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة.

ومن شأن هذا التوجه، إذا أُقر بالصورة المقترحة، أن يتيح إطارًا أكثر وضوحًا للتعامل مع بعض الحقوق المتفق عليها، بدلًا من تركها عرضة للخلاف عند تعثر العلاقة الزوجية.

ومع ذلك، فإن الأثر القانوني النهائي لهذه الاتفاقات سيظل مرتبطًا بالنص الذي يصدر رسميًا، وبالضوابط والإجراءات التي يحددها القانون، وليس بمجرد ورودها ضمن مقترحات المشروع.



الزواج الثاني.. هل يشترط القانون موافقة الزوجة الأولى؟

يأتي تنظيم تعدد الزوجات ضمن أبرز النقاط المثيرة للاهتمام في مشروع القانون، خاصة مع ما يتضمنه النص المشار إليه في المادة 32 بشأن ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق.

وبحسب الصياغة الواردة في النص المعروض، يجوز الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، مع إتاحة حق طلب الطلاق أو التطليق في حالة رفضها، وفقًا للأحكام والشروط المنظمة لذلك.

ويعني هذا المقترح إتاحة الفرصة أمام الزوجين لتوثيق شرط عدم الزواج بأخرى ضمن ملحق عقد الزواج، بما يجعل الاتفاق جزءًا من الالتزامات التي يمكن الرجوع إليها قانونًا وفقًا للضوابط المقررة.

لكن من الضروري التمييز بين إقرار هذا الشرط بالاتفاق بين الزوجين وبين القول إن المشروع يحظر الزواج الثاني بصورة مطلقة، أو يجعل موافقة الزوجة الأولى شرطًا عامًا في جميع الحالات؛ فهذه استنتاجات لا يجوز الجزم بها دون الرجوع إلى النص الرسمي النهائي للقانون.

حق الزوجة في العمل ومسكن الزوجية والنفقات

تكتسب المسائل المتعلقة بعمل الزوجة ومسكن الزوجية والنفقات أهمية خاصة ضمن المقترحات المطروحة، باعتبارها من الملفات التي قد تثير خلافات خلال الحياة الزوجية أو عند الانفصال.

ويتيح تصور ملحق عقد الزواج الاتفاق مسبقًا على هذه المسائل، بما يحدد الحقوق والالتزامات التي يقبل بها الطرفان، ويقلل من احتمالات اختلافهما لاحقًا حول ما تم الاتفاق عليه.

وتتوقف القيمة العملية لهذه الآلية على مدى وضوح صياغة الشروط، ومدى توافقها مع أحكام القانون، وكيفية إثباتها وتنفيذها عند نشوء النزاع.

وثيقة تأمين للمقبلين على الزواج.. ما الهدف منها؟

يتضمن المشروع، وفقًا للتفاصيل المشار إليها، تنظيم وثيقة تأمين يقدمها المقبل على الزواج لصالح الزوجة، على أن تخضع للضوابط التي يحددها القانون.

ويطرح هذا المقترح تساؤلات بشأن طبيعة الوثيقة، وقيمتها، وحالات استحقاقها، والجهة المسؤولة عن تنظيمها، وهي تفاصيل يتعين حسمها من خلال النص الرسمي والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

وتتمثل الفكرة الأساسية في توفير آلية مالية منظمة ضمن إطار حماية الحقوق الأسرية، غير أن تحديد نطاق الحماية الفعلية يتطلب الاطلاع على الأحكام النهائية المنظمة لهذه الوثيقة.

فسخ الزواج بسبب الغش.. حماية مقترحة في حالات محددة

ومن بين الأحكام التي يتناولها المشروع إتاحة حق الزوجة في طلب فسخ الزواج في حالات محددة من الغش، وفقًا للشروط والمدد التي ينص عليها القانون.

ويعكس هذا المقترح أهمية تنظيم الحالات التي قد تؤثر فيها معلومات جوهرية أو وقائع معينة على قرار الزواج، مع تحديد الضوابط القانونية التي تسمح بطلب الفسخ، حتى لا يظل الأمر خاضعًا لتفسيرات متباينة.

ولا يعني ذلك أن كل خلاف أو اكتشاف لاحق بين الزوجين يؤدي تلقائيًا إلى فسخ الزواج؛ إذ يرتبط تطبيق الحكم بتوافر الحالة التي يحددها النص، واستيفاء شروطها القانونية.

المحاكم الرقمية الذكية.. مسار موازٍ لتطوير العدالة الأسرية

ولا يقتصر توجه الحكومة على تطوير التشريعات المنظمة للأسرة، بل يمتد إلى تحديث آليات العمل القضائي وتوسيع نطاق التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استهداف الانتهاء من تنفيذ مشروع المحاكم الرقمية الذكية بالكامل بحلول عام 2030، ضمن خطة تطوير الخدمات الحكومية والقضائية.

ومن المنتظر أن ترتبط أهمية هذا المسار بمدى إسهامه في تيسير الإجراءات، وتحسين تقديم الخدمات، وتسريع التعامل مع الملفات القضائية، بما في ذلك القضايا الأسرية، وفقًا لما ستتيحه منظومة المحاكم الرقمية عند اكتمال تنفيذها.

الحوار المجتمعي.. المحطة الحاسمة قبل إقرار القانون

يمثل تأكيد رئيس مجلس الوزراء أهمية الحوار المجتمعي مؤشرًا على ضرورة مناقشة الأحكام المقترحة مع الأطراف المعنية، والاستماع إلى وجهات النظر القانونية والاجتماعية المختلفة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.

وتظل قضايا الزواج الثاني، والاتفاقات الملزمة بين الزوجين، وحقوق الزوجة المالية، ووثيقة التأمين، من الملفات التي تحتاج إلى توضيح دقيق للنصوص والآليات التنفيذية، بما يضمن فهم المواطنين لحقوقهم والتزاماتهم.

كما أن التمييز بين المقترحات المتداولة والأحكام التي جرى إقرارها رسميًا يظل أمرًا أساسيًا، خاصة في ظل ارتباط هذه المسائل المباشر بالحياة اليومية للأسر المصرية.

ماذا تعني التعديلات المقترحة للمقبلين على الزواج؟

إذا أُقرت هذه الأحكام في صورتها المطروحة، فقد تمنح المقبلين على الزواج مساحة أكبر لتنظيم بعض الحقوق والالتزامات مسبقًا، وتوثيق اتفاقاتهم بصورة أوضح، مع توفير آليات قانونية للتعامل مع الإخلال بها.

لكن تحديد ما سيصبح إلزاميًا بالفعل، وما سيظل متروكًا لاتفاق الزوجين، وما الشروط التي ستترتب عليها آثار قانونية محددة، يتوقف على الصيغة النهائية التي يعتمدها المشرّع.