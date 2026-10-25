طائرة عسكرية سعودية تهبط في مطار مهر آباد بطهران

أفادت وكالة رويترز للأنباء بهبوط طائرة نقل عسكرية من طراز هيركوليس، تابعة لـ السعودية، في مطار مهرآباد بالعاصمة الإيرانية طهران.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن مسئول إيراني رفيع المستوى وصول وفد قطري إلى العاصمة طهران، اليوم الأحد، لإجراء مباحثات في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن المسئول الإيراني قوله إن الزيارة تأتي في سياق الاتصالات بين طهران والدوحة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد.

وأوضح المسئول أن الوفد القطري يجري مفاوضات ضمن جهود الوساطة.