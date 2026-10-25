زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإجراء مفاوضات ثلاثية على مستوى مجموعات العمل الفنية لتحقيق نتائج ملموسة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن أوكرانيا مستعدة لإجراء مفاوضات ثلاثية على مستوى مجموعات العمل الفنية، والتي ينبغي أن تفضي إلى نتائج ملموسة.

وأضاف زيلينسكي: "يمكن للأطراف صياغة وثيقة حول إنهاء الحرب، أو التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في قطاع الطاقة، أو استئناف النقل البحري".

وأشار إلى أن وجود هدنة في قطاع الطاقة كخطوة أولى؛ ربما يمثل إشارة" على استعداد لإنهاء الحرب.

كان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا اتفقت على عقد اجتماع ثلاثي على مستوى فرق التفاوض في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.