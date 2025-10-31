مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

لقي قس وزوجته مصرعهما وأصيب 3 آخرين من بينهما اثنين من أبنائه فى حادث تصادم سيارتهم الملاكى مع سيارة ميكروباص بطريق قنا-سفاجا.

تلقت أجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم وقع بطريق قنا سفاجا، بين سيارة ميكروباص وملاكي.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين مصرع القس إيليا نعيم وزوجته انس صليب، وإصابة 2 من أبنائها وآخر من مستقلى الميكروباص.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.